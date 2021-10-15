Türkiye Operasyonda ele geçirildi! Binlerce kaçak malzeme bulundu

Operasyonda ele geçirildi! Binlerce kaçak malzeme bulundu

Türkiye

Operasyonda ele geçirildi! Binlerce kaçak malzeme bulundu

İzmir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ekim 2021, Cuma 01:39 Son Güncelleme:
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri diş seramik parlatıcısı, dolgu yapıştırıcısı, kanal tedavi ürünleri, takım diş, diş kesim frezi ve geçici dolguların izinsiz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen ürünlerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan 22 bin 400 adet diş hekimliğinde kullanılan malzeme piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fırat AKAY/İZMİR (DHA)

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