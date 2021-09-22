Operasyonda ele geçirildi! İbranice kitap ve heykel..
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İbranice yazılmış kitap ve heykel ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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Gölbaşı'na bağlı Belören beldesinde tarihi eser satışı yapılmak istendiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. A.S.'ye ait adrese düzenlenen baskında, İbranice yazılmış kitap ile heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Ele geçirilen tarihi eserler ise Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Mahir ALAN/ ADIYAMAN(DHA)