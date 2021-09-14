Türkiye Operasyonda ortaya çıktı! Veresiye fuhuş defteri

Operasyonda ortaya çıktı! Veresiye fuhuş defteri

Türkiye

Operasyonda ortaya çıktı! Veresiye fuhuş defteri

Fuhuş yapıldığına dair ihbar edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

14 Eylül 2021, Salı 07:16 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kadının işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.’nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 8’i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.



MÜŞTERİ GETİRENE KOMİSYON

Şüpheliler gözaltına alınıp Emniyet’e götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.

Emniyet’te sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.’nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.

DHA

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