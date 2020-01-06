Öpmeye doyamadı! İzel artık aşkını saklamıyor

İzel bir ay önce meslektaşı Hakan Verbiç ile görüntülenmiş, “Sadece arkadaşız” demişti. İkili aşklarını artık inkar etmiyor. İzel ve Hakan Verbiç önceki akşam Harbiye’deydi. Hakan Verbiç fotoğrafları çekilirken İzel’i öpmeye başladı.

'Tipe önem veriyorum'

Popçu İzel bir röportajında “Tipe önem veriyorum. Hayatıma girecek kişi yakışıklı ve genç olsun ki, eğlenelim. Akranlarımla anlaşamıyorum çünkü. Bana gelen adam yaşar. Zaten evliliği de düşünmüyorum” demişti.





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