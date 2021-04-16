Magazin Öpmeye koklamaya doyamadı

Öpmeye koklamaya doyamadı

Magazin

Öpmeye koklamaya doyamadı

Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergün İğneada’da kamp yaptı. Sakuçoğlu aylar sonra sevgilisi ile fotoğraf paylaştı.

16 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Eliz Sakuçoğlu 2 yıl önce DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı. Ama geçen yazdan beri sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmayınca, hatta olanları da silince haliyle ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri aynen devam ediyor. Pandemi nedeniyle Bodrum’da yaşayan sevgililer geçtiğimiz günlerde Kırklareli İğneada’da kamp yaptı. Romantizmin doruklarına çıktılar. Eliz, Instagram detoksuna da son verdi ve aylar sonra Semih Ergün ile dudak dudağa, sarmaş dolaş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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