Öpmeye koklamaya doyamadı

Eliz Sakuçoğlu 2 yıl önce DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı. Ama geçen yazdan beri sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmayınca, hatta olanları da silince haliyle ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri aynen devam ediyor. Pandemi nedeniyle Bodrum’da yaşayan sevgililer geçtiğimiz günlerde Kırklareli İğneada’da kamp yaptı. Romantizmin doruklarına çıktılar. Eliz, Instagram detoksuna da son verdi ve aylar sonra Semih Ergün ile dudak dudağa, sarmaş dolaş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.