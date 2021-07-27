Oppo, 125W hızlı şarj teknolojisinin kusurlu olduğunu kabul etti

Oppo, geçen hafta Çin'de hızlı şarj teknolojisi konferansına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte şirket, öncelikle şarjı yalnızca hızlı değil, aynı zamanda güvenli hale getirmeyi amaçlayan en son gelişmelerinden bahsetti. Konferansta Oppo'nun hızlı şarj bölümünün başkanı, şarj gücünün sürekli olarak artırılamayacağını, halihazırda yaratılmış olanı iyileştirmek ve güvenli bir hale getirmek çalışacaklarını söyledi.

Gazeteciler, şirketin 125W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinin neden geciktiğini sorduğunda Oppo yöneticisi şu şekilde yanıt verdi: "Şu anda seri üretime başlamamızda bir sorun yok ama yine de mevcut durumdan memnun değiliz, bu nedenle seri üretime başlamadık. Bu memnuniyetsizlik, pil kapasitesi ve kullanım ömrü nispeten düşük kalırken, yüksek performanslı hücreler kullanma ihtiyacını ifade ediyor. Sorunu çözmek için, akıllı telefonu kabul edilemez oranda hantal hale getirmek gerek. Ayrıca, yüksek performanslı pilin daha yüksek reaktivitesinden kaynaklanan bir güvenlik riski de var."