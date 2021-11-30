Oppo, bütçe dostu akıllı telefonu Oppo A55’i kullanıcılara sundu. Telefon, üçlü arka kamera, MediaTek Helio G35 işlemci ve 5000 mAh pil ile birlikte 6.51 inç’lik büyük bir ekranla geliyor. Oppo A55, daha önceki uygun fiyatlı Oppo cihazların tasarımına sahip. Arka kısım, parmak izlerini belli etmeyen pürüzsüz mat bir kaplamaya sahip mat plastikten yapılmış. Üst ve alt kenarlar düz kalırken yanlar daha iyi kullanım için kavisli yapıda. Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, 193 gram ağırlığında. Boyutuna göre bu ağırlık ortalama denebilir ve elinize aldığınızda da fazla ağır gelmediğini hissedeceksiniz. Güç düğmesi entegre parmak izi sensörüyle sağ tarafta yer alıyor. Sensörün performansı hızlı. Ses düğmeleri ise sol tarafta ve iyi bir dokunma hissi sunuyor. Bunlar çerçevenin ortasına yakın yerleştirildiği için kolayca ulaşılabiliyor. Üst kenarda SIM tepsisi var. Depolama alanın genişletmek için buradaki microSD kart yuvasını kullanabilirsiniz. Alt kısımda 3,5 mm ses jakı, 18W hızlı şarjı destekleyen USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör bulunuyor. Cihaz IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklılık ve kısa devre koruması ile geliştirildi. Ancak burada herhangi bir özel cam korumasından bahsedilmiyor, ek koruma için önceden takılmış bir ekran koruyucusu var.

Oppo A55, oldukça kullanışlı 1600 x 720 çözünürlüğünde 6.51 inç ekrana sahip. Burada 90Hz veya AMOLED gibi süslü özellikler yok, ama ekranın sundukları dizi ve film izlemek ya da oyun oynamak için son derece yeterli. Renk gamı ​​iyi ve parlaklık 550 nite kadar çıkabiliyor. Ancak çözünürlük, özellikle büyük bir ekranda bazı ayrıntıların göze çok net gelmediği anlamına da geliyor. Siyahlar AMOLED ekranlar kadar derin değil ama kontrast oranı oldukça iyi. Ekran sRGB’nin %88’ini, AdobeRGB’nin %63’ünü ve DCI-P3’ün %65’ini karşılayabiliyor. Telefonda ses için tek hoparlör var. Bu hoparlör, derinlik ve ses sahnesinden biraz yoksun ama ses hacmi açısından iyi. Baslar biraz zayıf gelebilir, ancak tizler kötü değil ve vokaller maksimum ses seviyesinde bile net kalıyor.

Oppo A55 arkada üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bunlar 50 MP f/1.8 ana, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 mono lenslerden oluşuyor. Önde de f/2.0 değerinde 16MP selfie kamerası var. Kamera uygulaması, Gece Modu, Portre, Uzman, Hızlandırılmış, Makro, Çıkartma ve Panorama gibi tüm standart fotoğraf seçeneklerine sahip. Elbette HDR ve 50MP modu da cihaz tarafından destekleniyor. Ana lens ile uygun ışıkta çekilenler iyi detaylara ve renklere sahip. Gün ışığında hafif bulutlu bir görünüm, fotoğraflarda bazen parazite neden olabiliyor. Ancak az olduğundan çok dikkat çekmiyor. Akşam veya düşük ışıklı alanlardan çekilen kareler, gün ışığındakilere nazaran daha az ayrıntıya sahip. Neyse ki, renkler hala oldukça iyi ancak otomatik odaklama loş alanlarda biraz sorun yaratabilir. A55'in 2MP f/2.4 makro lensi, nesnelere 4 cm kadar yaklaşmanıza izin veriyor. Ana lense göre düşük piksel sayısı nedeniyle ayrıntılar çok keskin değil, ve renkler bazen soluk kalabiliyor. Selfie kamerası iyi aydınlatma koşullarında sağlam renk sunumu ve hoş kontrast ile sosyal medyada rahatlıkla paylaşabileceğiniz kareler yakalayabiliyor. Kalite daha karanlık sahnelerde düşebiliyor, yapay zeka güzelleştirmesi varsayılan ayarlarda güzel çalışıyor. Hem ön hem de arka kameralarla Full HD video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Videolar yeterli ışık koşulları altında ortalama bir kaliteye sahip. Ses kaydı da iyi seviyede. Bununla birlikte el hareketleri ve titreşimler videoya etki edebiliyor. Tüm bunlara rağmen, Oppo A55’in kamera sistemi, günlük hayatta karşınıza çıkan sahneleri ölümsüzleştirmek için yeterli bir performansı sunuyor.

Oppo A55, MediaTek Helio G35 işlemciyle geliyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan bu işlemci, bünyesindeki Hyper Engine oyun motoru sayesinde akıcı oyun deneyimleri sunabiliyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Buradaki teknik donanım, video akışı, sosyal medyada gezinme ve diğer temel etkinlikler için yeterli. Çoğu popüler oyun A55'te orta ayarlarda rahatlıkla oynanabiliyor. Ana akım MOBA ve FPS oyunları çoğunlukla sabit fps değerlerinde çalışabiliyor. Tabi ara sıra takılmalar da oluyor. Genshin Impact gibi grafik açısından yoğun oyunları oynamak burada çok gerçekçi değil ama yine de oynanabiliyor. Oppo A55, ColorOS 11.1 ve Android 11 ile birlikte geliyor. Tüm işletim sistemi, markanın diğer cihazları gibi tanıdık geliyor. Ancak burada saf Android’in üzerine daha fazla özelleştirme seçeneği de eklenmiş. ColorOS, bazı simgelerin boyutlarını ve stillerini içeren simge özelleştirmesi ekliyor. Tema Mağazası aracılığıyla çeşitli temalar elde edebilirsiniz. Animasyonlar, işletim sisteminin önceki yinelemelerine kıyasla daha akıcı hissettiriyor. Karanlık mod, geliştirilmiş hareketler ve gizlilik seçenekleri gibi uzun süredir devam eden özellikler burada da mevcut. Cihaz ile ayrıca uygulamalar arasında geçiş yaparken verimliliği artırmak için bölünmüş ekran, çoklu pencere ve kayan pencerelerden de yararlanabilirsiniz. Oyun Asistanı ve Oyun Alanı, oyun performansını iyileştirmek için geri döndü. Birincisi, oyunları kolayca düzenleyebilir ve Game Space ile tüm uygulamaları otomatik olarak kapatabilirken, ikincisi oyun oynarken hızlı bir yönetici görevi görüyor.

Pil ömrü belki de OPPO A55'in en güçlü özelliklerinden biri çünkü 5.000 mAh'lik pile sahip. Bu pil, güç açısından oldukça verimli bir işlemciyle eşleşiyor. Yüzde 20'ye düşmeden önce cihazı yaklaşık 1.5 gün kullanabilirsiniz. PCMark Work 3.0 pil ömrü burada 18 saatlik sonuç verdi. 18W hızlı şarj yeteneği sayesinde telefon %0’dan %100’e yaklaşık 2 saatte çıkabiliyor. 30 dakikada ise %33 oranında şarj olabiliyor.

Oppo A55, tasarımıyla orta segment bir Android telefon için fazlasıyla çekici görünüyor. Telefon polikarbonat malzemeden yapılmış olmasına rağmen birinci sınıf bir his veriyor. Ekran çözünürlüğü FHD altında kalsa da IPS LCD ekran sınıfına göre ortalamanın üstünde parlaklık ve renk kalitesi sunuyor. İşlemci, RAM ve depolama alanı da günlük işler için yeterli, çok fazla yük gerektirmeyen oyunları da rahatlıkla oynatabiliyor. Android 11 ile gelmesi önemli bir artı. Kameraları yeterli ışık koşulları altında tatmin edici fotoğraflar çekebiliyor. Sosyal medyada paylaşmak için yeterli kalitede fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz.