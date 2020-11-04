Oppo A73, 30W VOOC hızlı şarj ile 56 dakikada tam şarj olurken 10 dakikada %27, 30 dakikada ise %72 doluluk elde edilebiliyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ve Yapay Zeka Gece Şarjı gibi ek pil tasarrufu sağlayan özellikler de telefonda dikkat çekiyor.

Süper Güç Tasarrufu Modu ile akıllı telefonun pili %5 doluyken 17 saat bekleme süresi sunuyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise telefonunuzu siz uyanmadan 90 dakika öncesine kadar pilin son %80-100 aralığını şarj etmeyi bırakıyor ve geriye kalan kısmı yavaşça şarj ediyor. ColorOS arayüzü, kullanıcının uyku alışkanlıklarını öğrenerek geceleri ultra güç tasarrufu optimizasyonu gerçekleştirmek için bir model oluşturabiliyor ve 8 saate kadar bekleme süresinde yalnızca %2 oranında güç tüketiyor.

Oppo A73'ün Gün Işığı Ekranı, ekran görünürlüğünü artırmak için iyi aydınlatılmış bir ortamda parlaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların dışarıdayken de içerikleri görmesine yardımcı olmak için, belirli senaryolarda Gün Işığı Görünürlük İyileştirme ve Yüksek Parlaklık Modu'nu etkinleştiriyor. Yüksek Parlaklık Modu'nda ekran parlaklığı 600 nite kadar ulaşıyor.

Bunun da ötesinde, Yapay Zeka Destekli Akıllı Arka Işık, farklı senaryolarda ekranınızın parlaklığını manuel olarak nasıl ayarladığınızı öğreniyor. Yapay zeka, alışkanlıklarınızı öğrendiğinde ve ekranınızın parlaklığını otomatik olarak ayarladığında, kullanımınıza göre arka ışığı özelleştirebiliyor. Örneğin oyun oynarken ekran parlaklığını alışkanlık olarak artırırsanız, yapay zeka bu alışkanlığınızı algılıyor. Algılamanın ardından oyuna tekrar girdiğinizde, yapay zeka otomatik olarak ekran parlaklığını artırıyor.

Ay Işığı Ekranı ekranınızın en düşük parlaklığını akşam 9'dan sabah 7'ye kadar otomatik olarak 2 nit, günün geri kalanı için 10 nit olarak ayarlıyor. Ay Işığı Ekranı'yla uyumlu olarak, OPPO A73'teki ColorOS 7.2 koyu ton tercihleri içeren Karanlık Mod da sunuyor.

Hyper Boost 2.1, uygulamaların ve oyunların daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Şirketin iddiasına göre bu temel optimizasyonlar ağ kararlılığı sağlarken oyun deneyimini iyileştiriyor.

Oppo A73'ün Türkiye’deki satış fiyatı 2899 TL.