Oppo Ace 2 tanıtıldı - İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Geçen yıl Oppo, hem orta sınıf hem de üst düzey modelleri içeren Reno serisi akıllı telefonları tanıtmıştı. Daha sonra şirket, üst düzey Reno Ace telefonunu Reno markasından ayırarak Ace olarak devam ettireceğini açıklamıştı.

Oppo'nun yeni akıllı telefonu Ace 2, 2020 model amiral gemisi telefonlardaki tüm donanım özelliklerini karşılıyor. Parmak izi sensörü ekrana entegre edilen telefon, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor. 6,5 inç FHD 90 Hz bir OLED ekran üstüne kurulan cihaz, 8 GB / 12 GB RAM + 129 GB / 256 GB dahili depolama seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Oppo Ace 2, aynı zamanda 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 65 watt hızlı şarj desteği sayesinde telefon 35 dakika içerisinde tam şarj olabiliyor. Ayrıca 40W hızlı kablosuz şarj desteği de var.

Oppo Ace 2 teknik özellikleri

6.5 inç, FHD+ çözünürlükte 90 Hz OLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

8/12 GB RAM (LPDDR5)

128 GB/256 GB depolama alanı (UFS 3.0)

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kameralar

16 MP ön kamera

Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2×2 MU-MIMO), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C bağlantı seçenekleri

160.0 mm x 75.4 mm x 8.6 mm boyutlarında

185 gram

Oppo Ace 2'nin fiyatı ne kadar?

Oppo Ace 2'nin, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 565 dolar; 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 620 dolar; 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyonu ise 650 dolar fiyat etiketine sahip.



