Oppo da kısa süre sonra kendi otomobilini üretebilir

Oppo, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak anılan BBK Electronics'in alt kuruluşu. CarNewsChina'nın haberine göre şirket, kendi adını taşıyan bir elektrikli otomobil geliştirmek için çalışmalara başladı.

Projenin OPPO kurucusu ve CEO Tony Chen tarafından yürütüldüğünü iddia eden kaynaklar, Chen'in bir süre önce kendine özel bir ekip kurduğunu ve bu ekibin otomobil sektörüyle ilgili araştırmalar yaptığını ve bu sektördeki en iyileri belirlemeye çalıştığını belirtti.

Oppo bu haberleri henüz onaylamadı. Fakat Tony Chen'in "Araç üretiminde bile Oppo'nun iyi performans gösterebileceği alanlara odaklanacağız. Eğer Oppo'nun yeterli gücü olursa bunu gelecekte deneyeceğiz" açıklaması bu haberleri destekler nitelikte.