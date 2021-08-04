Oppo, ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni nesil ekran altı kamera teknolojisi, ekranın bütünlüğünden ödün vermeyecek şekilde geliştirildi. Yeni ekran altı kamera çözümü, hem kullanım sırasında hem de bekleme modundayken ön kamerayı akıllı telefon ekranının altına gizlice yerleştiriyor.

Yeni ekran altı kamera çözümü, ekran altı kamera teknolojisinin gelişiminin başından itibaren karşılaşılan teknik ve üretime dair birçok soruna çözüm getiriyor. Kullandığı OLED ekran panelinde daha küçük pikseller kullanmaya karar veren şirket, ekranın her yerinde 400 ppi piksel yoğunluğu sunmayı başardı.

Kameranın ekran tarafından engellenmesinden kaynaklanan düşük görüntü kalitesi, kullanım ömrü gibi birçok sorun bu sayede gideriliyor.

Oppo, yeni nesil ekran altına gömülü ön kamera teknolojisinin kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadı.