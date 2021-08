Hap şeklinde küçük bir tasarımla gelen Enco Buds, oldukça kompakt ve hafif bir kulaklık. Rakip TWS’ler ile karşılaştırıldığında boyutu ortalama, ancak ağırlığı ve yapısı, alabileceğiniz en kompakt kulaklıklardan biri olduğu izlenimini veriyor. Şarj kutusunun üst kısmında bir OPPO logosu, önde LED göstergesi ve arkada USB Type-C bağlantı noktası var. Kapağı kaldırdığınızda, kulakiçi kulaklık bulacaksınız. Bu yüzden Samsung Galaxy Buds'a biraz benziyor. Kulaklıklar normalden belirgin şekilde daha küçük. Bu nedenle büyük elleriniz varsa bazen onları tutmak zor olabilir. Fasulye şeklinde bir stile sahip olan kulaklıklar, kulaklarınıza tam oturması için iki adet ekstra kauçuk uçla geliyor. Kulak uçlarının yanı sıra, her kulaklıkta şarj pimleri, dokunmatik kontrol alanı ve akıllı gürültü arama azaltma özelliğine sahip bir mikrofon bulunuyor. Buradaki her tomurcuk 4 gramdan hafif olduğu için kulaklarda tıkanıklık da yaratmıyor. Sonuç olarak, her kullanımda rahatlar. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan Enco Buds, spor için de kullanışlı.

Kontrol söz konusu olduğunda Enco Buds, her bir kulaklığın parlak kısmında hassas yumuşak dokunuşlu pedlere sahip. Medyayı duraklatmak/oynatmak için bir kez, şarkıları değiştirmek için iki kez, Oyun Modu'nu etkinleştirmek için üç kez dokunabilirsiniz. Şu anda Android cihazlarda kullanılabilen HeyMelody uygulamasıyla kontrolleri özelleştirebilirsiniz. Bunun dışında, HeyMelody uygulaması, aygıt yazılımı güncellemelerine erişmenizi ve Oyun Modunu cihazınız üzerinden açıp kapatmanızı sağlıyor. Gürültü engelleme özelliği burada yok, ancak Oyun Modu genel gecikmeyi azaltmayı amaçlıyor. Böylece oyun oynarken gelişmiş görsel-işitsel senkronizasyon elde edebilirsiniz.

Ses kalitesine gelirsek, 8 mm dinamik sürücüyle, sesler çoğunlukla yüksek ve ortalara odaklanarak net ve yüksek çıkıyor. Baslar iyi kalitede olsa da bazen ne dinlediğinize bağlı olarak tutarsız olabilir. Ses sahnesi geniş değil ve küçük ayrıntıları yakalamıyor. Ancak yine de güzel bir dengeyle çeşitli türlerde tatmin edici bir dinleme sunuyor. Ses, Bluetooth 5.2 üzerinden eş zamanlı aktarılıyor. Bu nedenle herhangi bir gecikme sorunu burada yok.

Öne çıkan özelliklerinden biri de pil ömrü. Şarj kutusu 400 mAh, her kulaklık ise 40 mAh pil taşıyor. Bunun gibi küçük bir TWS ile, 24 saate kadar kesintisiz oynatma yapabilirsiniz. Burada 15 dakikalık hızlı şarjla 1 saatlik kesintisiz müzik akışı da elde edebilirsiniz. Kısaca uygun fiyata kompakt bir kablosuz kulaklık arıyorsanız OPPO Enco Buds’a bakabilirsiniz. Kulakla aynı zamanda keyifli ses kalitesine ve uzun ömürlü pil ömrüne de sahip oluyorsunuz.