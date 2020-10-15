Oppo Enco W51 inceleme: ANC ile harika ses artık daha erişilebilir

Oppo, son dönemde kablosuz ses ürünlerine çok fazla odaklanıyor ve ilk yıllarında bunu tam olarak kavradıklarını da söyleyebiliriz. Enco W31 , Enco Free ve Enco M31 eleştirmenler ve tüketicilerden epey övgü almıştı. Bu nedenle, Oppo, Enco W51 ile ortaya çıktığında, büyük umutlarım vardı. Gördüğünüz gibi Oppo, W51 ile çok düşük bir fiyata kitlelere aktif gürültü engelleme (ANC) sunuyor.

Ancak Enco W51 reklamı yapıldığı gibi çalışıyor mu? Normal Enco W31 kulaklıklarına göre burada fazla para harcama mantıklı mı? Bu ve bunu gibi soruların cevaplarını öğrenmek için okumaya devam edin…

TASARIM

Beyaz renk şeması ve gövde tasarımıyla Oppo Enco W51'i en azından ilk bakışta başka bir Apple AirPods Pro klonu olarak ilan etmek kolay. Ancak daha yakından bakıldığında, Oppo'nun tasarımı ile Apple'ın gerçek kablosuz kulaklıkları arasında bulunabilecek birkaç fark var. Örneğin Enco W51, AirPods'lara benzer yekpare bir yapıya sahip değil ve burada silindir yerine düz gövde kullanılmış. AirPods'tan alınan ilham bir yana, Enco W51, kendine özgü bir tasarıma sahip hoş görünümlü bir kulaklık. Hap şeklindeki kulaklık başlıkları ve gövdeler plastikten yapılmış. Dış yüzey parlak, iç taraf ise mat bir görünüme sahip. Kulak kapaklarının parlak dış yüzeyi, üzerine ışık vurduğunda hafif bir yanardöner etki yaratıyor. Bu da genel tasarıma hoş bir dokunuş katıyor.

Kulaklıklarda, kulak kanalınızın çok derinlerine oturmayan yumuşak, oval şekilli silikon uçlar kullanılıyor. Ayrıca inanılmaz derecede hafif ve nefes alabilir yapıdalar. Herhangi bir rahatsızlık vermeden uzun süre rahat bir kullanım deneyimi sağlıyorlar. Küçük olmalarına rağmen, kulaklıklar güvenli bir şekilde kulaklarınıza oturuyor ve yerlerinden kolayca çıkmıyor. Bench press yaparken, koşarken veya bisiklet sürerken Enco W51'i kullandım ve ani sarsıntılar veya şoklar nedeniyle gevşemediler ya da düşmediler. Oppo, kullanıcıların mükemmel bir hava geçirmezlik elde etmesini sağlamak için üç adet ek kulak ucu setini de kutuya koymuş. Her bir ucu setini denedikten sonra, varsayılan orta boyun bana en iyi uyumu sağladığı sonucuna vardım. Kulaklarınızın şekline ve boyutuna bağlı olarak farklı bir boyutu tercih edebilirsiniz.

Enco W51 ile çalıştığım süre boyunca, bir görüşme sırasında sol kulaklığın kulağımdan kayarak yere düştüğü tek bir durum vardı. Ancak, bu aksiliği bir tasarım arızasından ziyade kendi yanlış kullanımıma (doğru takmadığıma) bağlıyorum.

Bununla birlikte, kazalar tabi ki de meydana gelecek. O nedenle bu kulaklığın kulağınızdan düşmeyeceğini söylemek zor. Ya da tomurcuklardan birini kaybetmeyeceğinizin garantisi yoktur. Bu, marka, model veya tasarımdan bağımsız olarak tüm gerçek kablosuz kulaklıklar için geçerli.

Oppo Enco W51, estetik açıdan göze hoş görünen ve elde güzel hissettiren yastık şeklinde plastik bir kasanın içinde geliyor. Yuvarlatılmış köşeler ve kompakt boyut, çantada taşınmasının kolay olduğu ve cebinize kolayca girip çıkabileceği anlamına geliyor. Kasa, parmak izleriyle kaplanan ve çok çabuk lekelenen parlak bir yüzeye sahip. Bununla birlikte, beyaz kasa onları saklamakta şaşırtıcı derecede iyi bir iş çıkarıyor.

Kasa bir evrak çantası gibi açılıyor ve muhafazalarına yerleştirilmiş kulaklıkları, altlarında onları sıkıca yerinde tutan manyetik pimlerle ortaya çıkarır. Gümüş halkalı işlev düğmesi, alt kısımda ve hemen üstünde ise küçük bir LED var.

Kasayı açar açmaz kulaklıklar otomatik olarak en son eşleştirilen cihaza bağlanıyor. Seçili Oppo telefonlarda ise hızlı eşleştirme destekleniyor.

Kasanın genel yapım kalitesi iyi olsa da, plastik menteşe uzun vadeli dayanıklılık açısından fazla güven vermiyor. Kasayı her açtığımda, kapağı çok fazla itmemeye dikkat etmem gerektiğini kendime hatırlatmam gerekiyordu.

Enco W51, müziği, aramaları ve ANC'yi kontrol etmek için oldukça basit dokunma hareketlerini destekliyor. Sol gövdeye çift dokunulduğunda gürültü iptali etkinleştirilip devre dışı bırakılırken, sağ kola iki kez dokunulduğunda sonraki parçaya geçiliyor. Ayrıca kulaklıklardan birine üç kez dokunarak Google Asistan'ı (veya varsayılan olarak ayarladığınız herhangi bir asistanı) çağırabilirsiniz . Hareketler oldukça titizd ve genellikle dokunmaları kaydetmeden önce birkaç deneme gerektiriyor. Kulakiçi kulaklıklar ayrıca, yıpranmayı algılamak için, kulakiçi kulaklıkları çıkarıp tekrar kulağınıza taktığınızda sesi otomatik olarak duraklatan ve devam ettiren optik kızılötesi sensörle donatılmış.

SES KALİTESİ

Enco W51, çift TPU kompozit grafen diyaframlarla birlikte tek bir 7 mm dinamik sürücüye sahip. Oppo ayrıca, aktif gürültü iptal özelliğinden kaynaklanan ses kalitesi kaybını telafi eden sistem çapında bir algoritma kullandıklarını da söylüyor.

Gerçek dünyadaki ses kalitesine gelirsek Enco W51, davetkar bir sesle vurgulanmış bas ve tizler sunuyor. Bu da onları günlük dinleme için iyi bir seçim haline getiriyor.

Enco W51'in bas performansı iyi ama dengeli değil. Sub-bas bölgesinde keskinlik ve gürültüden yoksun. Tatmin edici bir vuruş ve etkinin arzu edildiği EDM ve hip hop parçalarını çalarken bu oldukça dikkat çekici olabilir. Ancak tüm müzik türlerinde bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Üst basta işleri ilginç tutmaya yardımcı olan yeterli vuruş ve sıcaklık var.

Orta kademe, daha düşük ve daha yüksek frekanslara kıyasla sahne arkasına giriyor. Vokaller biraz uzak ve eksik dolgunlukla gelebiliyor.

Tizler net ve canlı. Ancak aşırı parlak kayıtlarda biraz sert gelebilir. Ayrıca bazı parçalarda keskin "s", "sh" ve "t" harflerine aşırı vurgu yapılabiliyor.

Enco W51'in sesi, nötr ses için Dengeli mod ve ekstra bas vuruşu için özel Bas modu sunan Enco W31'in yaptığı gibi özelleştirmenize izin vermemesi üzücü bir durum. Anladığım kadarıyla, fazladan mikrofonların, hava kanallarının ve gürültü azaltma çipinin eklenmesi nedeniyle Oppo, bas modu için gereken özel bas odalarına sığacak kadar yer bırakmamış olabilir. Bu nedenle, Neutral veya Bass ağırlıklı profil arasında seçim yapmak yerine, Oppo orta yolu seçti ve sesi ana akım dinleyicileri memnun edecek şekilde ayarladı. Bu yüksek bas ve yüksek frekanslara yapılan ekstra vurgudan açıkça görülüyor.

OPPO Enco W51, Enco M31 göre rafine görünmüyor. Dinlemesi yine de heyecan verici ve eğlenceli.

ANC VE MİKROFON PERFORMANSI

Aktif gürültü engelleme (ANC), Enco W51'in en önemli özelliklerinden biri. Kulaklıklar, çevredeki sesleri algılamak ve azaltmak için toplam 6 mikrofon ve çift çekirdekli dijital gürültü azaltma çipi kullanıyor. Oppo, Enco W51'in 35db'ye kadar gürültü azaltma elde edebileceğini iddia ediyor ve bu sayıyı teste koyamasak da, gürültü iptali şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Kulaklığı takar takmaz ANC efektini net bir şekilde duyabilirsiniz. Oppo, gürültü azaltmanın en düşük frekans aralığında en etkili olduğunu ve yüksek frekanslı seslerde o kadar etkili bir şekilde çalışmayacağını açıkça ortaya koyuyor.

Oppo Enco W51, düzgün bir sızdırmazlık ve ANC açıkken klimaların uğultusu, üstten geçen uçaklar, iki tekerlekli araçların ve arabaların motor gürültüsü ve makine sesleri gibi monoton sesleri etkili bir şekilde engelliyor. Yalnızca düşük gürültüleri engelleyen Sennheiser 4.50 HD ANC ile karşılaştırıldığında, Enco W51 konuşmada şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. İnsan sesini ve arka plandaki gevezeliği önemli ölçüde azaltıyor. ANC'nin pek bir fark yaratmadığı yer, yüksek perdeli ve aralıklı sesleri filtrelerken oluyor. Islıklar, bağıran insanlar, bebek ağlaması vb.

Enco W51 sizi en yüksek sakinlik dünyasına ışınlayamasa bile, çevredeki gürültüyü artık sizi rahatsız etmeyecek noktaya kadar filtreleyerek işinize veya dersinize daha iyi odaklanmanıza olanak tanıyor.

Mikrofon performansına geçersek, Enco W51 sağlam bir arama kalitesi sunuyor. Bu kulaklıkları uzun süredir sesli ve görüntülü görüşmeler yapmak için kullandım ve büyük bir sorun yaşamadım. Her arayan, sesimin doğrudan telefonla konuşuyormuşum gibi yüksek ve net geldiğini söyledi. Gürültü önleyici mikrofonların yanı sıra, her kulaklıkta rüzgar seslerinin diğer uçtan duyulmasını önlemek için hava kanalları da bulunuyor. Bunların rüzgarlı koşullarda büyük bir fark yarattıklarını söyleyebilirim. Bir keresinde, doğrudan yüzüme esen kuvvetli rüzgarlarla bisikletimi sürerken kardeşimle konuşuyordum ama yine de sesimi duyabiliyordu.

Enco W51, daha hızlı ve daha verimli veri iletimi için düşük gecikmeli çift iletim protokolünün yanı sıra Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Oppo, çift taraflı iletişimin her bir kulaklığın ana cihazla bağımsız bir bağlantı kurmasına izin verdiğini ve bunun da ses / video gecikmesinde önemli bir azalma sağladığını söylüyor. Beklendiği gibi, YouTube ve Netflix’te video izlerken herhangi bir gecikme fark etmedim. Ancak oyun farklı bir hikaye. Enco W51, aptX veya LDAC gibi üst düzey bir codec veya özel bir düşük gecikme modu sunmuyor. Bu da onları oyun etkinlikleri için uygun hale getirmiyor. Kulaklıkları Call of Duty: Mobile ile denedim ve ateş düğmesine basmakla ateşi gerçekten duymak arasında önemli bir gecikme oldu. Basitçe söylemek gerekirse, bu kulaklıklar rekabetçi oyunlar için uygun değil.

Sinyal aralığı açısından, Enco W51 güçlü bir alım sunmuyor. Telefonumla net bir görüş alanı sağlamazsam veya bir sonraki odaya geçersem, kulaklıkların bağlantısı kolayca kesiliyor. Ancak, ana cihazla aynı yerde olduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.

PİL ÖMRÜ

Enco W51'in pil ömrü oldukça ortalama. Her bir kulaklık, ANC açıkken 3,5 saat ve ANC kapalıyken 4 saat iddia edilen pil ömrü için 25 mAh pil ile destekleniyor. Şarj kutusu, 20 saatlik ek bir süre ekleyerek toplam pil ömrünü 23,5 saate çıkarıyor. Arada ara vermeden saatlerce müzik dinlemediğiniz sürece 3,5 saatlik dinleme süresi o kadar da kötü değil. Çoğunlukla yaklaşık % 30-40 ses seviyesinde müzik dinliyorum, tek bir seans nadiren 2 saati aşıyor. Bu kullanımla, müzik dinlerken veya ararken kulakiçi kulaklıkların enerjisinin bitmesini hiç yaşamadım. Molalar arasındaki küçük doldurmalar onları her zaman çalışır durumda tuttu. Ancak bu süre, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak değişebilir.

Şarj kutusu, bir USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. 10 W şarj cihazıyla tamamen şarj olması bir saat sürüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, kablosuz şarj desteği de yerleşikti ve uygun bir şarj deneyimi için kasayı herhangi bir Qi kablosuz şarj pedine kolayca bırakabilirsiniz. Tamamlayıcı uygulama olmadığından, kasada ne kadar pil kaldığını ve ne zaman yeniden doldurmanız gerektiğini anlamak imkansız.

Oppo, kendi telefonlarında bazılarında kılıf ve kulaklıkların kesin pil bilgilerini gösteriyor. Ancak diğerleri Android'in oldukça basit ve çoğu zaman doğru olmayan Bluetooth pil seviyesi göstergesine güvenmek zorunda kalacak.

Oppo'nun, güç bankalarının yaptığı gibi, kalan pil ömrünü grafiksel olarak görüntülemek için kasanın üzerine veya içine küçük LED'ler koyması gerçekten yararlı olurdu. Şarj bağlantı noktasının yanında tek bir LED var. Ancak yalnızca kasanın şarj edildiğini ve tamamen şarj olduğunda yeşile döndüğünü göstermek için yanıyor.

Ortalama günlük kullanımım ANC ile 2,5 saat müzik dinleme, 20-25 dakika arama ve 2 saat ANC'yi müzik çalmadan kullanma şeklinde oldu.

Sonuca bağlayacak olursak

Oppo Enco W51, paranızın tam karşılığını veren sağlam bir gerçek kablosuz kulaklık. AirPods Pro’dan ilham aldığı belli olsa da Oppo, Enco W51'i piyasadaki diğer AirPods'lardan ayıran bir iş çıkarmış.

Çok kaliteli olmasa da şık görünüyorlar ve ultra hafif yapıları sayesinde uzun süre kullanmaya uygunlar. Gürültü engelleme özelliği, çevresel gürültüleri ayarlamada iyi bir iş çıkarıyor. İster gürültülü bir kafede ister şehir trafiğinin ortasında olun, Enco W51'in mikrofonları sesinizin olağanüstü netlikte duyulmasını da sağlıyor. Tabi bu saydıklarım onun audiophile’ler için uygun olduğu anlamına gelmiyor.

Gün ortasında enerjisinin bitmemesi için kulak içi kulaklıkları zaman zaman tekrar kılıfına koymanız gerek. Dokunma kontrolleri güvenilir değil ve bir Oppo telefonunuz olmadığı sürece özelleştirilemezler. Ayrıca bir tamamlayıcı uygulamadan da yoksunlar. Bu, gürültü giderme gücünü özelleştiremeyeceğiniz, pil sağlığına ilişkin kesin bir genel bakış elde edemeyeceğiniz veya uygulama güncellemeleri aracılığıyla gelecekteki iyileştirmelerden ve özelliklerden yararlanamayacağınız anlamına geliyor. Ayrıca, yüksek gecikme süreleri nedeniyle oyun oynamak için de uygun değiller.

Uygun bir fiyat etiketi ile ANC özelliklerine sahip bir gerçek kablosuz kulaklık arıyorsanız, Oppo Enco W51 harika bir seçim olabilir.

Oppo Enco W51’e 899 TL’ye sahip olabilirsiniz.



