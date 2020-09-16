Oppo Enco W51 Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıktı. Ürün, gürültü azaltma teknolojisiyle öne çıkıyor. Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Ürün, aynı zamanda maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.

Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa da kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz; en azından Oppo'nun iddiası bu yönde.

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığın üç saat kullanılmasını sağlıyor ve şarj kasasıyla birlikte toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çıkıyor. Haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Sol kulaklığa çift tıkladığınızda gürültü azaltma sistemine geçiş yapan ürün, sağ kulaklığa çift tıkladığınızda ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa sesli asistan devreye giriyor.

Ürünün Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL.