Endüstri takipçisi Counterpoint Research'ün raporuna göre Samsung, Nisan-Haziran döneminde yüzde 19,5 pazar payıyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı oldu .

Oppo ise yüzde 20,3'lük pazar payıyla en Samsung'u geride bıraktı.

Çinli telefon üreticileri listede ilk beş yerden dördünü aldı. Vivo yüzde 17,9 ile üçüncü olurken, onu yüzde 14 ile Xiaomi ve yüzde 12,8 ile Realme izledi.

Samsung, ilk olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde Güneydoğu Asya pazarındaki en büyük satıcı konumunu Oppo'ya bıraktı .

Güney Koreli teknoloji devi, Oppo'dan 0,2 puan daha yüksek olan yüzde 18,9'luk pazar payı ile bu yılın ilk çeyreğinde lider konumunu yeniden ele geçirdi.

Genel olarak, Güneydoğu Asya'daki akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 22 düşüşle 24 milyon adede indi. Oppo'nun Samsung'u geride bırakması ise sürpriz bir gelişme oldu.



