Oppo, ilk akıllı televizyonunu kısa süre sonra tanıtacak

Oppo da OnePlus, Xiaomi ve Realme gibi şirketlerin ardından akıllı televizyon pazarına ilk adımını atıyor. Şirket, ilk televizyon modelini 19 Ekim’de duyuracak. Söz konusu tanıt, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek.

Bununla birlikte etkinliğe ilişkin yayınlanan tanıtım videosunda, cihazın video görüşmelerinde kullanılmak üzere pop-up yani açılır kapanır ön kamera teknolojisine sahip olacağı görülüyor.

Şirketin ilk akıllı televizyon modeli, ‘3C’ sertifikasına sahip olacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek. Her iki televizyonun da oldukça ince çerçevelere ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması da beklenen özellikler arasında.

QLED ekranla gelecek TV’ler 4K çözünürlük ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Görüntüyü pürüzsüzleştirebilmek adına cihazda ‘MEMC’ çip de yer alacak.

Modellerin resmi satış fiyatları henüz belli değil. 55 inç’lik modelin daha ulaşılabilir fiyatlarda geleceği söyleniyor.