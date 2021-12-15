Oppo, ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N’i duyurdu

Oppo, INNO DAY 2021 etkinliğinde ilk katlanabilir amiral gemisi modeli Oppo Find N'i tanıttı. 4 yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen Oppo Find N, katlandığında tam işlevli kompakt bir akıllı telefonken açıldığında sezgisel ve kapsayıcı bir büyük ekran sunuyor.

Oppo’nun ilk katlanabilir telefon modeli olan Oppo Find N, pazarın kompakt sayılabilecek seçeneklerinden oldu. Galaxy Z Fold benzeri gövde yapısına sahip olan telefon, rakiplerinden daha ufak ve böylece tek elde yönetimi daha kolay. Parmak izi sensörünü yanda taşıyan telefon, selfie kameralarını hem dış hem de iç ekranda bir ekran deliğinde barındırıyor.

Oppo Find N’nin 7.1 inçlik iç ekranı, 8.4:9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor. Böylece kullanıcılar cihazı tekrar döndürmek zorunda kalmadan video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya kitap okuyabiliyor. Cihaz katlandığında sahip olduğu 18:9 en boy oranı ile kullanıcılara tek elle kullanımı kolay bir 5.49 inçlik dış ekran deneyimi sunuyor.

Oppo Find N'deki Esnek Menteşe, 136 adet bileşeni 0.01 mm'ye varan hassaslıkta bir araya getiriyor. Oppo’nun su damlası menteşe tasarımı, ekrandaki katlama açısını genişletiyor ve ekran katlandığında bir tampon görevi görüyor. Katlama sonuncuda oluşan iz ise TUV'ye göre diğer cihazlarla karşılaştırıldığında yüzde 80'e kadar daha az fark ediliyor.

Oppo’nun özel 12 katmanlı ve 200 binden defadan fazla katlanabilme özelliği bulunan Serene Ekranı, 0.6 mm olan normal akıllı telefon camlarına kıyasla 0.03 mm'lik bir Flexion UTG (ultra ince cam) katmana sahip.

Cihaz gücünü Snapdragon 888 işlemciden alıyor. 33W hızlı şarj destekli (15W kablosuz) 4.500 mAh pili bulunan Oppo Find N, içinde 1.000 nit maksimum parlaklık sunan Samsung üretimi 7,1 inç 120 Hz (LTPO temelinde değişken yenileme hızı) E5 OLED, dışında ise 5,49 inç bir ikincil ekran taşıyor.

Arkasındaki kamera modülü ile Find X3’leri akla getiren telefon, görüntüleme konusunda 50 megapiksel ana + 16 megapiksel ultra geniş açı + 13 megapiksel telefoto kameraları bir araya getiriyor. Telefonun dışında ve içinde ise 32 megapiksel selfie kameraları bizleri karşılıyor. Oppo Find N, sürpriz olmayacağı üzere çift ekrandan sonuna kadar yararlanması için özel ColorOS özellikleri taşıyor. Bu özel yazılımsal altyapı sayesinde çift pencere çalışma ya da pencereler arasında veri aktarımı oldukça kolay hale getirildi.