Oppo Reno 3 Pro inceleme - Kamera odaklı telefon

Oppo Reno ailesi, tasarımları ve kameraları ile her zaman yeni bir yaklaşımın peşindeydi. Reno 3 Pro, tanıdık ama zarif bir gövdeye bir dizi yeni kamera özelliği getirerek seriyi daha modern hale getirdi.

Bununla birlikte, diğer birçok Oppo telefonu gibi çoklu ve yüksek megapiksele sahip kameralar, delikli ekran, hızlı şarj olma gibi mevcut amiral gemileriyle birçok ortak özelliği paylaşıyor. Ancak orta menzilli amiral gemilerinin rekabetçi pazarında, bu özellikler ona çok yardımcı olmayabilir.

Hatta daha basit bir deyişle, Oppo Reno 3 Pro hem üst düzey telefonlarla hem de düşük fiyatlı cihazlarla rekabet ediyor.

Oppo, Reno 3 Pro'nun form faktörü ile burada iyi bir iş çıkarmış. Köpek balığı yüzgeci tarzındaki selfie kamera tasarımı burada olmadığından telefon artık daha hafif.

6.4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olmasına rağmen elde rahat bir kullanım için kavisli kenarlara da sahip. Özellikle öz çekimler için ön kamerayı düzenli olarak kullanıyorsanız, telefonu tek elle kullanmakta zorlanmayacaksınız.

Bir de Oppo burada kullanıcıları kendi tarafına çekmek için kamera teknolojilerine yatırım yapmış. Arkadaki dört kamera kurulumu, farklı koşullarda güzel görünümlü fotoğraflar üretecek kadar çok yönlü.

AI işlemeyi kapattıktan sonra ön taraftaki çift lensli selfie kamerası da iyi. Video kaydı da orta sınıf pazardaki telefonlarda bulabileceğinizden daha iyi.

Reno 3 Pro ile sohbet akışını yönetme veya sosyal medyaya göz atma gibi gündelik görevleri sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz. Çoklu görev, üretkenlik uygulamaları ve oyun oynamak telefonu biraz yavaşlatıyor, o nedenle işlerin sorunsuz çalışması için bazı uygulamaları kapatmanız gerekiyor.

TASARIM

İlk bakışta, Oppo Reno 3 Pro, Huawei'nin P30 serisinden ilham almış gibi gelebilir. Aslında günümüzde pek çok amiral gemisi telefon da birbirine benziyor. Samsung Galaxy S10 Plus'takine benzer şekilde arkada dörtlü kamera kurulumu ve önde de bir çift gözü andıran şekilde kamera delikleri yer alıyor. Bir de parlak tasarım var tabi ki.

Arka kısım plastik olsa da, genel görünümü vurgulayan gradyanlar öne plana çıkıyor. Bu arada arka kasa parmak izlerini çok belli etmiyor. Cep telefonunuzu sürekli bir bezle temizlemek istemiyorsanız, kılıf en iyi çözüm ki zaten bu kutudan çıkıyor.

Telefon elinizdeyken fark edeceğiniz bir diğer şey, Reno 3 Pro'nun ne kadar hafif olduğu. Hatta Oppo Find X2’den bile hafif. Plastik sırt, telefona daha iyi bir kavrama hissiyatı eklerken, birkaç gram da tıraş edilmesine olanak sağlamış. Ayrıca telefonu bir kılıf olmadan kullanmayı planlıyorsanız, plastik nedeniyle arka kasa kırılmaya karşı biraz daha dayanıklı. Ancak bu zarar görmeyecek anlamına tabi ki de gelmiyor.

Düğme yerleşimi de standart, sağda güç, solda ise ses düğmeleri var. Oppo, kablolu kulaklık ihtiyaçlarınız için buraya 3,5 mm kulaklık jakı da eklemiş.

Dahili hoparlörler orta derecede yüksek ve ortalama ses çıkarabiliyor. Doğal olarak, telefonu yan tuttuğunuz da hoparlör kapanabiliyor.

Oppo Reno 3 Pro, Full HD + (1080 x 2400) çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik Super AMOLED panele sahip. Çerçeveler ince ve yanlar rahat bir tutuş sağlamak için kavisli yapıda.

AMOLED ekran, siyahları tüm parlaklık seviyelerinde mükemmel bir şekilde işleyebiliyor. Reno 3 Pro, dürüst olmak gerekirse, en üst düzeyde yüksek ekran parlaklığına sahip. Gerekli olmadıkça bu ekran parlaklığına çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü gözlerinize zarar verebilir. Gece karanlığında en düşük parlaklık genellikle yeterliydi.

Ekranda renkler ve kontrast uyum içinde dengelenerek güzel bir görünüm sunuyor. Bu da bazı şeylerin olduğundan daha net görünmesini sağlıyor. Ancak renk paleti genel olarak zayıf Netflix veya YouTube’tan video izlerken bunu görebilirsiniz.

Daha rahat bir ekran kullanımı için, Göz Rahatlığı modunu açabilirsiniz. Bu mod renk sıcaklığını daha sıcak hale getiriyor. Soğuk beyaz yerine, ekran sarı renk tonuna doğru kayıyor. Bu da gözlerinizin daha rahat etmesini sağlıyor.

Hem hız hem de doğruluk açısından çok iyi çalışan bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da var. Yüz kilidini açma özelliklerinin de etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Gün ışığında veya düşük ışıkta yüz kilidi sorunsuz şekilde çalışabildi.

KAMERA

Oppo, Reno 3 Pro'nun kameralarıyla büyük ligleri hedefliyor. Önde ve arkada toplam altı kamera var. Arkada, 64MP f / 1.8 birincil, 8MP ultra geniş lens, 13MP telefoto ve mono lens birlikte dörtlü kamera kurulumunu bulacaksınız.

Bu son kamera yani mono lens, daha yüksek kontrast ve gösterişli çekimler için daha fazla ışık çekebilme özelliğiyle siyah beyaz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor

Oppo Reno 3 Pro ile çektiğim siyah beyaz fotoğraflar, tek renkli bir lensi olmayan diğer telefonlarda çektiğimden çok farklı görünmediğinden, bu özelliği pek kullanışlı bulmadım.

Bu arada birincil kamera güzel renk tonlarına ve saygın bir dinamik aralığa sahip. Ayrıntılar ve keskinlik iyi korunuyor, ancak bu kamerada kontrast pek yok.

Oppo Reno 3 Pro ayrıca sarı ışığın ne zaman dengeleneceğini ve ne zaman sıcak bırakılacağını belirlemede mükemmel bir iş çıkarıyor. Karenizde çok daha fazla ayrıntı istiyorsanız 64 MP'de çekim yapabilirsiniz. Gürültü oluşabilir ama bu karelere zoom yapmak gerçekten eğlenceli.

Yazılım hilesi ile pro modunda 108 MP'de çekim yapabilirsiniz. Ana kamera aslında bir sahnenin birden çok karesini çekiyor, daha sonra buna daha fazla piksel ekliyor böylece daha fazla ayrıntı elde etmiş oluyorsunuz. Tüm kareler sonrasında 108MP görüntüde birleştirince ortaya normalden daha net kareler çıkıyor.

Ultra geniş lens, iç mekanda çekim yaparken her zamanki dinamik aralığa ve detay sorununa sahip. Bazen grenlenme de görebilirsiniz. Bu modu genellikle doğa koşullarında çekim yaparken kullanabilirsiniz. Bu sayede gün ışığında etkileyici kareler yakalayabilirsiniz.

Odak uzaklığının diğer ucunda 2x telefoto lens var. Diğerlerinin çoğunda olduğu gibi, yakındaki nesnelere keskin bir şekilde odaklanmak için mücadele etse de sonuçlar güzel.

Keskinleştirme yazılımla telafi edildiğinden güzel ayrıntılar görebilirsiniz.

Oppo Reno 3 Pro ayrıca yazılım tabanlı sabitleme ile video çekmek için EIS'e sahip. Sarsıntıyı telafi etmek için oldukça fazla kırpma var. ancak video kalitesi oldukça akıcı.

Ön tarafta, 2MP derinlik sensörü ile birlikte 44MP birincil selfie kamera var. Bu ikili dünyada ilk unvanına sahip olsa da, istisnai bir şey değil. Ayrıntı, netlik ve renklerin tümü ortalamanın üzerinde. Daha gerçekçi sonuçlar için güzellik modundan uzak durabilirsiniz.

Telefondaki kamera uygulaması ise bazen yavaş çalışabilir. Görüntüleri yüklemek veya işlemeyi bitirmek de bazen zaman alabiliyor.

Gece modunda çektiğiniz fotoğraf sonucunu görmek için yine birkaç saniye beklemeniz gerekebiliyor.

PERFORMANS

Oppo Reno 3 Pro ciddi anlamda güç odaklı bir akıllı telefon değil. Snapdragon 765G tarafından destekleniyor. DNA'sında AI ve kamera özellikleri var, ancak hızlı bir performans beklememek gerek.

Geekbench puanları bir akıllı telefondan beklediğinizin biraz altında kalsa da gerçek dünya performansını yansıtmıyor.

İşlemcinin sosyal medya veya internette gezinme gibi hafif kullanımdaki eksikliklerini fark etmeyeceksiniz. Uygulamalar aslında normal sürede yanıt verebiliyor. 3D olanlar hariç, oyunların yüklenme ve kare hızları biraz daha düşük. Google E-Tablolar veya Spotify gibi ağır görevler de bazen teklemeler yaşanabiliyor.

Oyun performansı genel olarak iyi. Hearthstone, Asphalt gibi ağır oyunların yüklenmesi beklenenden daha uzun sürüyor ve işlerin daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için bazen arka plandaki uygulamaları kapatmanız gerekebiliyor. PUBG Mobile, Oppo'nun "PC benzeri oyun" iddiasından daha düşük ayarlarda, yaklaşık 30 fps karede çalışabiliyor. Bir telefondan beklediğiniz şey ciddi anlamda oyun performansıysa bu telefon size bir süre sonra yetersiz gelebilir.

ARA YÜZ VE GÜVENLİK

Reno 3 Pro, çoğu modern Oppo telefon gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile çalışıyor. ColorOS 7 çok ihtiyaç duyulan bazı iyileştirmeler getirse de genel kullanıcı deneyimi çok aman aman değil. Normal bir Android deneyimi sunuluyor.

Görsel olarak, daha temiz simgeler, daha iyi düzenlenmiş Ayarlar ekranı, sorunsuz bir şekilde akan güzel etkileşimli animasyonlar ve yeniden tasarlanmış hızlı geçiş menüsü elde ediyorsunuz. Daha fazla görsel çekicilik ve pil tasarrufu için sistem genelinde karanlık mod da var.

Telefonu kullanırken ve uygulamalar arasında geçiş yaparken gözle görülür bir gecikme yok, ancak bu daha akıcı olamayacağı anlamına gelmiyor. Ana ekranda aşağı kaydırarak bildirim tepsisini çağırmak da hızlı. Ben şahsen bu telefonu kullandığım dönemde ekstra bir launcher da kurmadım.

Telefonda konuk veya diğer kullanıcı profilleri tanımlayabilirsiniz. Telefonunu çocuklarla paylaşan herkes için bu pratik bir seçenek. Son olarak çift SIM kart desteği de var. İş ve kişisel kullanım için çift yerine tek telefon taşımak daha mantıklı. 5G desteği var ama Türkiye’de kullanılamıyor.

PİL ÖMRÜ

Oppo Reno 3 Pro'nun 4025mAh bataryası yeterince iyi. Çok fazla stres altında tutmama rağmen batarya bir gün dayanabildi. Ortalama kullanımla, bir günlük kullanımdan daha fazlasını da alabilirsiniz. Ancak karışıma oyun eklerseniz, işlemci daha fazla mesai yapacak bu nedenle de pili olumsuz etkileyecek.

Maksimum ekran parlaklığında Full HD video oynatma ve Wi-Fi üzerinden hesaplarımı senkronize ettiğim pil testimde, Reno 3 Pro %14 pil kaybetti. Bu sonuç çoğu akıllı telefon için kabul edilebilir bir değer, ancak daha fazlasını bekliyordum.

Reno 3 Pro, telefonu yaklaşık 60 dakika içinde sıfırdan dolu hale getiren yeni 30W VOOC Flash Charge 4.0'ı da destekliyor. Super VOOC teknolojisi telefonu gerçekten hızlı şarj ediyor. Tabi bunun için yine Oppo'nun kutudan çıkan adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Bu adaptör ile pilinizi 30 dakikada %0 dan % 65'e çıkartabilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Öncelikle kamera sizin için önemliyse Reno 3 Pro, uygun koşullar altında etkileyici çekimler yapabiliyor. Portre ve manzara fotoğrafları elle yapılan ince ayarlarla harika görünebilir. EIS titrek görüntüleri yumuşatmak için video kaydetmede oldukça etkili.

Reno 3 Pro'nun altı adet kamerası ana satış noktası, bu nedenle iyi kalitede fotoğraflar ve videolar çekmeyi çok önemsemiyorsanız, muhtemelen bu telefondan en iyi şekilde yararlanamayabilirsiniz. Video kalitesi de Huawei’den daha iyi.

Büyük 6,4 inç ekrana rağmen, Reno 3 Pro tek elle kullanılabilecek kadar kompakt ve hafif bir telefon. Kavisli kenarlar, elleriniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun elde tutmayı rahat hale getiriyor.

Ancak şunu da unutmamak gerek Reno 3 Pro günlük görevleri yerine getirse de ya da sosyal medya uygulamalarından iyi şekilde yararlanmanızı sağlasa da Snapdragon 765G çok iyi performans gösteren bir işlemci değil. Telefon bu neden çoklu görev ve ağır iş yükleri altına mücadele edebiliyor.

Kısacası Oppo Reno 3 Pro, şık bir görünüme, rahat bir form faktörüne ve kullanışlı kameraları tek pakette toplayan bir telefon. Performans orta seviyede ve pil ömrü de gayet iyi. Çift SIM, çoklu kullanıcı ve microSD kart desteği gibi özellikler Oppo Reno 3 Pro'yu iyi bir günlük telefon haline getiriyor

Fiyatına konusunda gelirsek Türkiye’de bu telefonun 256GB’lık sürümüne 6600 TL’ye sahip olabilirsiniz. Daha iyi fiyatlı rakip akıllı telefonları düşündüğümüzde Reno 3 Pro’nun piyasada biraz zorlanabileceğini de belirtmek gerek.



