Oppo Reno 3 Pro kutu kapanışı! Peki Oppo Reno 3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
Oppo, kısa süre önce yeni telefonları Oppo Reno 3 ile Oppo Reno 3 Pro'yu tanıttı. Biz de bu videoda Oppo Reno 3 Pro'yu kutusundan çıkardık sonra da kapattık. Peki Oppo Reno 3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Onur Binay/posta.com.tr
05 Mayıs 2020, Salı 23:59 Son Güncelleme:
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Oppo Reno 3 Pro’da 6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 çekirdeklerinin oluşturduğu sekiz çekirdekli Snapdragon 765G’den alan telefon Adreno 620 grafik birimine sahip.
8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonun 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alıyor. Bizdeki model ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.
48 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı + 13 Megapiksel 5X hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel mono arka kamera kurulumu ile gelen Reno3 Pro, 32 Megapiksellik ön kamerası ile selfie konusunda çok iddialı.
172 gram ağırlığında olan telefonun 4025 mAh bataryası bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüyle dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro'da VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihaz, aynı zamanda Reno 3 gibi 5G desteğini de içeriyor.
Oppo Reno 3 Pro teknik özellikler:
Ekran: 6.5 inç
Ekran çözünürlüğü: 2400x1080
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
Bellek: 12 GB
Dahili Hafıza: 256 GB
Kamera: 48 MP ana + 13 MP telefoto lens + 8MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah-beyaz
Ön kamera: 32 MP
Pil: 4025 mAh VOOC4.0
İşletim Sistemi: ColorOS 7 (Powered By Android 10.0)
Boyutlar: 159x72.4x7.7mm
Ağırlık: 171 gram
Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
Oppo Reno 3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
Oppo Reno 3 Pro Türkiye satış fiyatı 6599 TL.