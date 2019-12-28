Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro tanıtıldı

5G teknolojisini destekleyen Oppo Reno 3, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. 8/12 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak olan telefonda depolama hafızası ise 128 GB. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefonda Oppo'nun ColorOS 7.0 arayüzü yüklü.

Arka yüzünde 4 kamera bulunan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte bir de 2 MP monokrom kamera telefonda kendine yer bulmuş. Cihazın ön yüzünde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan Oppo Reno 3, 181 gram ağırlığa sahip. Parmak izi sensörü Reno 2 serisinde olduğu gibi ekrana gömülü bir şekilde gelirken, işlemci tarafında ise MediaTek tercih edilmiş.

Reno 3 Pro 5G desteğine de sahip

Oppo Reno 3 Pro’da 6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 çekirdeklerinin oluşturduğu sekiz çekirdekli Snapdragon 765G’den alan telefon Adreno 620 grafik birimine sahip.

8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonun 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alıyor.

48 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı + 13 Megapiksel 5X hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel mono arka kamera kurulumu ile gelen Reno3 Pro, 32 Megapiksellik ön kamerası ile selfie konusunda çok iddialı.

172 gram ağırlığında olan telefonun 4025 mAh bataryası bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüyle dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro'da VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihaz, aynı zamanda Reno 3 gibi 5G desteğini de içeriyor.

Gelelim fiyatlarına

OPPO Reno 3

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar

12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

OPPO Reno 3 Pro

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 600 dolar (Klasik mavi)