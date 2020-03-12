Oppo Reno 3’ün global versiyonu ortaya çıktı

Ishan Agarwal tarafından paylaşılan bilgilere göre Reno 3'ün global versiyonu Çin'deki modele benzer olacak. Telefonun ekran içi parmak izi okuyucu ile birlikte Full HD+ çözünürlük sunan 6.4 inçlik bir ekranla sunulması bekleniyor.

Global versiyonun ekranında tek bir kamera deliği olması bekleniyor. Ayrıca 44 MP selfie kamerasıyla geleceği belirtiliyor. Çin'deki model 32 MP selfie kamerasına sahipti. Ayrıca kamera deliği yerine damla çentikli bir ekranı bulunuyordu.

Reno 3'ün Çin'deki versiyonunda arka tarafta 64 MP ana kameralı dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Yeni sızıntı, global versiyonunun 48 MP ana kameraya, 13 MP telefoto lense, 8 MP ultra geniş kameraya ve 2 MP mono sensöre sahip olacağını gösteriyor. Dörtlü kamera sistemi 4K video çekimini ve hibrit yakınlaştırmayı destekleyebilir.

Çin'deki Reno 3 modeli, MediaTek'in Dimensity 1000L 5G işlemcisinden güç alırken, global versiyonda Helio P90 kullanılacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunulacak ve cihazda 4025 mAh batarya yer alacak.

Reno 3'ün global versiyonu Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzüyle gelecek. Telefon Sky White, Midnight Black ve Aurora Blue gibi renklerle satışa sunulacak

Telefonun fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.