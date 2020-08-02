Oppo Reno 4 Pro satışa çıkıyor! İşte fiyatı

Oppo Reno 4 Pro, pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Reno 4 Pro’nun uluslararası versiyonunda 90Hz AMOLED ekran bulunuyor. 6.5 inç büyüklüğündeki E3 Super AMOLED panel 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. 180Hz yenileme hızına sahip ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 1100 nit. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü. 7.7 mm. kalınlığındaki telefonun ağırlığı ise 161 gram.

Reno 4 Pro’da Qualcomm Snapdragon 720G işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama alanı seçenekleri ise 128 ve 256 GB. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün

Grafik yongası olarak da üründe Adreno 618 kullanılmış.Telefondaki yeni soğutma sisteminde ise grafit tüp, grafit levha ve bakır folyo kullanılıyor.

Oppo Reno 4 Pro’nun uluslararası versiyonuna ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4000 mAh kapasiteli pili sağlıyor. Bu pil, 65W SuperVOCC 2.0 hızlı şarj desteği sayesinde 36 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.

Telefonda ana kamera görevini 48 MP çözünürlüklü sensör üstleniyor. Ön tarafta ise 32 MP kamera bulunuyor. Her iki kamerada da özel gece modu mevcut. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihaz aynı zamanda 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamerada ise 4K desteği yok.

Oppo Reno 4 Pro küresel pazara Yıldızlı Gece ve Süt Beyazı seçeneğiyle çıkacak. 5 Ağustos’ta Hindistan’da satışa sunulacak cihazın Türkiye’de kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise belli değil.



