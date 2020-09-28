Oppo Reno serisi, ilk kez 3 yeni model telefonla birden geliyor. Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri kendi kullanıcı kitlesine hitap edecek. 90 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla ekranıyla gelen Reno4 Pro, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde cihaz 36 dakikada %100 şarj olabilirken, 5 dakikalık şarjla YouTube'ta 4 saate kadar video izleme imkanı sunuyor.

Reno4 Serisi, kamerasıyla da öne çıkacak. Ancak diğer teknik özellikleri gibi kamerasının ne gibi yeniliklerle geleceği henüz bilinmiyor.

Reno4 Lite ise yeni bir sınıfı temsil ediyor. Ancak bu cihazın diğer modellere kıyasla hangi özelliklere sahip olacağı da şu an belli değil.

Reno4 Serisi Ekim ayı içerisinde Türkiye pazarında raflardaki yerini alacak.