Oppo Reno 4'ün özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Yüzde 90,7 ekran kasa oranıyla gelen Oppo Reno 4, bu ekranında biri 32 MP diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift ön kameraya yer veriyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 765G işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı kendine yer ediniyor.

Oppo Reno 4'ün kameraları ise diğer bir dikkat çeken nokta. Telefonun arkasında 48 MP ana kamera (OIS yok) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP B&W kamera bulunuyor. Oppo Reno 4 tüm gücünü 65W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryadan alıyor.

Oppo Reno 4 Pro ise Reno 4'ten daha yüksek özellikler sunuyor. Oppo Reno 4 Pro'da 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor ve bu ekran sayesinde akıllı telefonun ekran kasa oranı yüzde 93,4'e çıkıyor. Ayrıca telefon 90 Hz ekran yenileme hızına da sahip. İşlemci tarafında Oppo Reno 4 ile aynı platformu paylaşan Reno 4 Pro, 12 GB RAM seçeneği ile Reno 4'ten ayrışıyor. 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneği Oppo Reno 4 Pro'da da yerini koruyor.

Oppo Reno 4 Pro'nun kameralarına geçelim. 48 MP ana kamera Reno 4 de kullanılıyor ancak bu kamera optik imaj sabitleme desteği sunuyor. Ana kameranın yanında 12 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP telefoto kamera bulunuyor. Reno 4 Pro'da ilginç bir şekilde 32 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamera yer alıyor. Reno 4 Pro gücünü ise 65W hızlı şarj destekli 4.020 mAh değerindeki pilden alıyor.

Oppo Reno 4 ve Oppo Reno 4 Pro fiyatı ne kadar?

Oppo Reno 4 serisinin fiyatları şu şekilde:

Oppo Reno 4

8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı - yaklaşık 422 dolar

8GB RAM + 256GB dahili depolama alanı - yaklaşık 464 dolar

Oppo Reno 4 Pro

8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı - yaklaşık 536 dolar

12 GB RAM + 256GB dahili depolama alanı - yaklaşık 607 dolar

Oppo Reno 4 serisinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.



