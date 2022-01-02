Oppo Reno 6 kullanıcılara sunuldu

Oppo Reno 6 tasarım açısından Reno 5 ile neredeyse hiçbir farklılık içermiyor. Sade tasarımına rağmen Reno 6, 2021'in en şık telefonlarından biri olabilir. Cihaz yuvarlatılmış köşeleri, kenarlara doğru hafif kavis yapan arka yüzü ve inceltilmiş kenar çerçevesiyle genel Oppo Reno serisi telefonlarının tasarım çizgilerini yansıtıyor. Plastik ve cam birleşimi telefon 7.8 mm kalınlığında ve 173 gram ağırlığında Telefonu elde tuttuğunuzda hafifliğini hissedeceksiniz. İnceltilmiş kenar profili de telefonu kullanmayı kolaylaştırıyor. Oppo, Reno 6’yı korumanız adına kutuya silikon kılıf da eklemiş. Ekran, ön kısmın büyük bir bölümünü kaplıyor. Bu alan yüzde 84.8 ekran kasa oranına sahip. Ekranın sol üst köşesinde aynı zamanda delikli yapıda selfie kamera var Cihazın sol tarafında ses kontrolleriyle nanoSIM ve microSD kart tepsisi, sağda ise güç düğmesi var. Alt kenarda USB-C portu, hoparlör, mikrofon ve 3.5mm kulaklık jakı yer alıyor. IP düzeyinde su geçirmezlik derecesi olmamasına rağmen, metalik kaplamalı plastik arka plaka, aşınma ve yıpranmayı karşı dayanıklı Parlak metal çerçeve, buzlu arka panelle hoş bir zıtlık oluşturuyor. Arka paneldeki dokulu kaplamanın yarattığı ışık oyunları göze hoş geliyor. Telefonu sağa sola eğdiğinizde gökkuşağı renginde parlıyor. Kamera adası arkada sol üst köşeye yerleştirilmiş. Burada çift LED flaş ve dört adet lens yer alıyor.

Oppo Reno 6, 6.4 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. Genel olarak, ekran keskin (441 ppi) ve renk açısından zengin. 600 nit maksimum parlaklık ise pek çok kullanım senaryosu için yeterli. YouTube’taki HDR ya da Netflix’teki HD içerikleri bu cihazda rahatlıkla izleyebilirsiniz. AMOLED ekran, geniş görüş açılarına da sahip. Sol üst köşedeki selfie kamera deliği çok fazla alan kaplamadığından, tam ekranda oyun oynarken veya bir şeyler izlerken göz zevkinizi bozmuyor. Ekranın aynı zamanda 90 Hz yenileme hızına sahip. Bu da size internette veya sosyal medya uygulamalarında gezerken daha fazla akıcılık sağlıyor. Telefonda tek bir hoparlör yer alıyor. Buna rağmen ses şiddeti yüksek, tizler temiz ve yüksek seslerde büyük patlamalar yoktu. Baslar da epey hissediliyor.

Performans tarafında Reno 6, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 720G işlemciden alıyor. Bu işlemciye Adreno 618 GPU, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 128 GB çoğu kullanıcının için yeterli olacaktır. İsterseniz microSDXC kart yuvası ile bu alanı genişletebilirsiniz. Cihazın sahip olduğunu donanım günlük işler ve oyunlar için fazlasıyla yeterli. Kullanıcı arayüzünde, Google’da ya da Instagram veya Twitter gibi sosyal medya uygulamalarında gezinmek için performansı iyi. PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile veya Asphalt 9 gibi oyunları da burada akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Reno 6, Android 11 üzerine kurulu ColorOS 11.1 kullanıcı arayüzüyle geliyor. Bu arayüz akıcı çalışırken, geniş seçenekler de sunuyor. Ayarlar bölümünden temayı değiştirebilir, parmak izine animasyon atayabilir ya da telefonun ekranı kapalıyken bildirim geldiğinde ekran kenar aydınlatmasını devreye sokabilirsiniz. Oyunu Alanı adlı bölüm ise oyundayken performans iyileştirmesi yapıp; gelen bildirimleri, siz oyun oynarken rahatsız etmemesi için kapatabiliyor. Gizlilik ve güvenlik tarafında ekran içi parmak izi ve yüz tanıma mevcut. Bunların ikisi de doğru ve hızlı çalışıyor.

Oppo Reno 6, 4310 mAh pile sahip. Bu, Reno 5’inkiyle aynı. Bu pil, normal kullanımda bir gün boyunca rahatlıkla ayakta kalabiliyor. Kullanımınıza bağlı ikinci günü de görebilirsiniz. İnternetten film izlerken cihaz, 1 saatte yüzde 10 pil tüketiyor. Kutudan çıkan 65W hızlı şarj adaptörü ve VOOC 4.0 şarj teknolojisi sayesinde Reno 6’yı yaklaşık 18 dakikada yüzde 50 şarj edebilirsiniz. Cihaz 45 dakika içinde de tam kapasiteye ulaşabiliyor.

Telefonun arkasında dört adet kamera var. Bunlar 64 MP ana, 8 MP 119 derece görüş açılı ultra geniş, 2 MP makro ve derinlik lensleri. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığında 44 MP selfie kamera var. Ana kamera zorlu aydınlatma koşullarında sağlam fotoğraflar üretebiliyor. Çekilenler keskin ve renkler ise canlı. HDR ve AI sahne tanıma elbette varsayılan olarak açık. Bunların bazı sahnelerde getirdiği renk ve canlılık hemen fark ediliyor. 8MP geniş açı ve 2MP makro kameralar da güzel kareler yakalayabiliyor. Ancak tüm akıllı telefon kameralarında görülen renk dengesindeki olağan tavizler ve küçük bozulmalar burada da var. Gece modu da iyi manzara fotoğraflarının çekilmesine izin veriyor. Video tarafında Reno 6, saniyede 30 kare hıza 4K video kaydı yapabiliyor. Elektronik görüntü sabitleme burada işinizi kolaylaştırıyor. Öndeki selfie kamera ise piksel birleştirme yardımıyla, daha iyi selfie’ler çekmenize izin veriyor. Portre çekimlerinde de cihaz iyi bir performans sergiliyor.

Oppo Reno6, Samsung ve Xiaomi gibi önde gelen modellere kendi alanında meydan okuyor. Dörtlü kamera kurulumu iyi, ancak bu fiyat bandındaki en iyi modellerin biraz gerisinde kalıyor. Öte yandan telefondaki işlem gücü ve RAM oyunlar için son derece yeterli. Yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekrandan dizi ve film izlemek gayet zevkli. Pili de iki güne varan kullanımla sağlam performans sergiliyor. Kameraları ise normal bir kullanıcının fotoğraf ve video çekim ihtiyaçlarınızı karşılayacak türden.