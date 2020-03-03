Oppo Watch akıllı saat Apple Watch ile benzerlikler taşıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Oppo Watch adını taşıyacak akıllı saat, 6 Mart Cuma günü tanıtılacak. Aynı etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi telefonu Oppo Find X2 de resmiyet kazanacak. Şirket, dün paylaştığı bir tweet ile akıllı saatinin ön gösterimini yapmış oldu.

Yayınlanan postere göre Oppo Watch, altın ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.





Altın renkli model krem rengi silikon kayış, mavi renkli model ise siyah silikon kayışa sahip olacak. Apple Watch ile benzerlik gösteren kavisli kenarlara sahip kare bir gövdeyle gelecek olan Oppo Watch'ın sağ tarafında ise iki adet fiziksel düğme yer alıyor. Akıllı saat, arama işlevi ve e-SIM desteği ile de gelebilir.

Bazı kaynaklar Oppo Watch'ın Wear OS çalıştıracağını iddia ediyor. Bazıları ise Oppo Watch’un Android sistemine dayalı olduğu belirtiliyordu. Bu söylentiler şu ana kadar onaylanmadı.

Oppo Watch ile ilgili tüm detayları 6 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte belli olacak.







