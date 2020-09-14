Öncelikle Oppo Watch, bir üreticilerin hem donanımda hem de yazılımda doğru kararlarla neler başarabileceğinin harika bir örneği. Görünüşü Apple Watch’tan esinlenilse de kavisli ekranın bir akıllı saatte ne kadar iyi uygulanabileceğinin de bir kanıtı.

Wear OS platformu bir bütün olarak son altı yılda temelde değişmedi, ancak geliştirildi. Oppo ise bu dünyaya ilk kez giriyor. Wear OS ile yazılımın önemli noktalarından yararlanırken şık bir görünüm sağlamış.

Oppo Watch, Google'ın yazılımını çalıştıran ve bir saatten gördüğüm en iyi işlevlerden bazılarını sunuyor. Fitness özellikleri herkes için uygundur, burada ihtiyacınız olan her uygulamayı çalıştırmak için yeterli güç var. Oppo'dan da birkaç ek özellik eklenmiş.

Peki fiyatlar, 46mm'lik OPPO Watch’un satış fiyatı 2299 TL. 41mm olan ise 1799 TL.



