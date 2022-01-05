Modern hayatın hızlı temposu ile birlikte çalışma baskısı insanların uykusu üzerinde çok fazla etkiye neden oldu. Oppo da uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra horlama dahil detaylı analizler gerçekleştiren OSleep özelliğine sahip akıllı saati Oppo Watch Free’yi kullanıcılar sundu. Oppo Watch Free, Oppo ailesinin şık görünümünü devam ettiriyor. Kadran 1.64 inç 280×456 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip ve ön tarafı 2.5D kavisli camla kaplanmış. Ekranın kenarları hafif kavisli. Ekranın çizilmeye karşı dayanıklı bir camla kaplandığını da söyleyelim. AMOLED ekran kullanmanın avantajı, renkli ekran daha iyi gösteriyor. Aynı zamanda günlük hayatta daha fazla güç tasarrufu sağlıyor. Mobil uygulama aracılığıyla kadranları isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Sakin, canlı veya modaya uygun olmak üzere farklı stiller seçebilirsiniz. Kasanın üzerinde iki adet manyetik şarj portu ve ortada ise kullanıcının sağlık verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilen çoklu sensörler yer alıyor. Akıllı saat, kullanıcıların farklı kayışları değiştirmesi için uygun olan toka tipi kayış tasarımını benimsiyor. Kadranın sol tarafında bir mikrofon var, kasanın gerisinde ise fiziksel bir düğme bulunmuyor. Buradaki kayış da silikon yapılmış, bu da deriye göre kullanımı daha rahat hale getiriyor. Saat, sadece 33 gramlık ağırlığıyla bilekte ağır durmuyor. Bu sayede gece yatarken çıkartmak zorunda hissetmiyorsunuz. Watch Free'ye takılan manyetik şarj tabanı ile de saat sadece bir buçuk saatte tamamen şarj edilebiliyor.

Saatin kullanımı son derce kolay. Ekranı sağa kaydırarak aktivite kayıtlarınıza, uyku, kalp atış hızı ve stres ölçümüne hızlıca erişebilirsiniz. Sola kaydırdığınızda ise saatteki tüm seçenekler listeleniyor. Bunlar arasında egzersizlerden hava durumuna, müzik ve kamera kontrolünden alarmlara kadar her şey yer alıyor. Arayüz kullanımı da gayet akıcı. Oppo Watch Free, uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için OSleep özelliğiyle birlikte geliyor. OSleep profesyonel, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor.

Watch Free, uyku vaktini size hatırlatıyor, uyku esnasında gerçek zamanlı SpO2 ve kalp atış hızınızı izliyor, uyandığınızda da size kişiselleştirilmiş bir uyku raporu sunabiliyor. Saatiniz üzerinden bunun günlük takibi yapabiliyorsunuz. HeyTap Health uygulamasına girdiğinizdeyse buradan daha geniş zamanlara ait raporlara erişebiliyorsunuz. Buradan uyku sürenizi görebilir, ne kadar REM uykusunda olduğunuzu veya uyanık kaldığınızı süreleri öğrenebilirsiniz. Saat, uykuya daldığınızı algıladığında, daha iyi uyuyabilmeniz için çalan müziği otomatik olarak kapatabiliyor. Horlama sorunu günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri. Watch Free, horlama riski değerlendirmesi ile uykudaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunabiliyor. Uygulama üzerinden kalp atış hızı ve SpO2 ölçümlerinizi de ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Oppo Watch Free, 100'ü aşkın spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensörler algoritma kullanarak 4 spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor. Bunların çoğu saatin egzersiz modunda tanımlı ama Egzersiz Ekle menüsünden daha fazlasını saate ekleyebilirsiniz. Watch Free, egzersiz sırasında kalp atış hızınızı gerçek zamanlı olarak izleyip, kalp atış hızınız anormal olduğunda sizi uyarabiliyor. Saat ayrıca 50 metre derinliğe kadar su geçirmez yapıda. Bu sayede saatle yüzebilirsiniz. Watch Free'de ayrıca iki güzel özellik daha var. Bunlardan ilki kullanıcılar hareketsiz oturduklarında onlara bunu hatırlatması, ikincisi ise içme suyu hatırlatıcısı. Watch Free'nin pili 14 güne kadar dayanıklı ve 5 dakikalık bir şarjla bütün gün kullanılabiliyor. Saat günde tüm özellikleri aktifken yaklaşık yüzde 15-18 güç tüketiyor.

Oppo Watch Free, uyku zamanı hatırlatıcısı, yatma zamanı analizi ve kandaki oksijeni izleme gibi fonksiyonlara sahip. Uyku takibine ek bu saatle, birçok spor aktivitenizi de izleyebilirsiniz. Hafif ve kompakt gövdesi de onu takmayı rahat hale getiriyor. Elde edilen tüm veriler hem akıllı saat hem de iOS/Android için geliştirilen HeyTap Health uygulaması üzerinden görülebiliyor. Canlı ve parlak bir deneyim sunan ekran da güneş ışığı altında rahatlıkla kullanılabiliyor. Kısaca uzun pil ömrü, birçok spor modunu desteğine sahip ve uyku sorunlarınızın çözümüne yardımcı olacak bir akıllı saat arayanlar Oppo Watch Free’ye göz atabilir.