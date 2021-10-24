Oppo Enco Free 2 kutusu, Enco Air kulaklıklardan biraz daha büyük olmasına rağmen, boyut olarak oldukça benzer. Kasanın yuvarlak yapıda ve oldukça kompakt, böylece pantolon cebinizde güvenle taşıyabilirsiniz. Kasanın altında bir USB-C bağlantı noktası bulunurken, sağda bir eşleştirme düğmesi var. Şarj kutusunun ön tarafında tek LED ışık, düşük pil ve şarj süreleri konusunda bildirim sunuyor. Kutudan 10 cm'lik bir USB kablo da çıkıyor. Kapak manyetik kilit ile donatılmış. Tasarımda müdahaleci logolar da yok. Kulaklıkların form faktörü, Apple Airpods Pro'ya oldukça benziyor. Kulaklıkların kendileri de parlak plastikten yapılmış, kullanım sırasında kulağınızda kaymıyorlar. Bununla birlikte OPPO Enco Free2, IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla birlikte geliyor. Bluetooth 5.2 çip sayesinde kulaklık bağlantısı da epey hızlı. Kulaklıkların kurulumunu ve yazılımı güncellemelerini HeyMelody adlı mobil uygulamayla yapabilirsiniz. Uygulama, ayrıca kulaklarınız için en iyi ses dengesini bulan kişiselleştirilmiş ses güçlendirmede de size rehberlik edebilir.

Bu modelin ana özelliği, yeni 3 çekirdekli çip sayesinde çalışan ANC modu. Bu güncelleme, gürültü engelleme performansını önemli ölçüde iyileştiriyor. ANC, Airpods Pro'nun kalitesiyle aynı seviyede denebilir. Buradaki vurgu, düşük frekansların kesilmesi üzerine. Metroyu kullanırken kulaklıklar çevredeki gürültünün %85'ini kesebiliyor. Gürültü engellemeye ek olarak, kulaklıkların şeffaflık modu da var. Şeffaflık modu ses algısını biraz bozabiliyor, bazı sesler gerçekte olduğundan daha yüksek sesle iletilebiliyor. Oppo, yüksek ses kalitesi elde etmek için Danimarkalı ses markası Dynaudio ile ortaklık kurdu. Buradaki baslar zengin. Üst ve orta sesler de kulağa oldukça iyi geliyor. Kulaklıklar gerçekten iyi dengelenmiş, enstrümanların yerleşimi net bir şekilde izleniyor ve sesin derinliği hissediliyor. Kulaklıklar, klasikten modern elektronik müziğe kadar çeşitli türleri kulağa iletmede gerçekten iyi.

Pil ömrüne gelirsek, Oppo Enco Free 2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor. Bu ortalama TWS kulaklıklara göre yüksek bir rakam. ANC modunda, yaklaşık 4,15 saat, ANC olmadan da yaklaşık 7 saat bu kulaklıkları kullanabilirsiniz. Kulaklıklar, kablosuz şarjı da destekliyor. Mikrofonların kalitesi de iyi. Zorlu hava koşulları, aramalarınıza müdahale etmiyor.

Oppo Enco Free 2, sağlam yapıya, kablosuz şarja ve akıllıca çalışan ANC'ye sahip bir kulaklık. Enco Free2 aynı zamanda kuzeni Enco Air kulakiçi kulaklıklara göre de büyük bir gelişme. Kısaca uygun fiyata sağlam performans sunan kablosuz bir kulaklık arıyorsanız Oppo Enco Free 2 modeline göz atabilirsiniz.