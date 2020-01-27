Oppo’nun akıllı saati EKG özelliğiyle gelebilir

Onur Binay/posta.com.tr

Oppo, bu yılın ilk çeyreğinde ilk akıllı saatini duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin kendisi yeni giyilebilir cihazını doğruladı. Bu, yeni akıllı saatin gelişini görmek için Mart sonunu beklememiz anlamına geldiğini gösteriyor.

Şirketin yeni akıllı saati, Xiaomi Mi Watch gibi dikdörtgen bir tasarıma (kare bir kadrana) sahip olacak. Geçtiğimiz yıl, Oppo'nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, Mi Watch'un Apple Watch Series 5 ile benzerliği nedeniyle yaptığı açıklamalar sırasında, yaptıkları anketler ve araştırmaları kaynak göstermişti. Şirketin yöneticisine göre, dikdörtgen bir kadran, dairesel kadrana göre daha fazla bilgi görüntüleyebilir. Ancak, geleneksel bir saat gibi gözüktüğü için dairesel bir kadranın daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu da belirtti.

Weibo'da ortaya çıkan son bilgilere göre Oppo Smartwatch, EKG ölçümü yapabilecek. Bu özellik sayesinde, sahipleri kalbin herhangi bir anormallik olup olmadığını veya düzensiz bir ritmi olup olmadığını test edebilir ve görebilirler. Bu, sağlık izlemeye odaklanan akıllı saatlerin en gelişmiş özelliklerinden biri.

Piyasada zaten içinde EKG özelliğine sahip bazı akıllı saatlerin var. Bunlardan en popüler olanları Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Active 2, Withings Move EKG ve Amazfit Verge olarak biliniyor.