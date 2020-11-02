Yılın ilk çeyreğinden itibaren dünyada ilan edilen pandemi, tüketicilerin bazı alışkanlıklarını da değiştirdi. Yapılan araştırmalar evlerde geçirilen dönemde müzik dinleme alışkanlıklarının hızlı bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Müzik %80 oranında mobil cihazlar üzerinde dinlenirken, kablosuz hoparlör kullanımı da %500'ün üzerinde bir orana sahip. Pazara sunacağı ürünleri, tüketici beklentilerine göre şekillendiren Oppo da durumu göz önünde bulundurarak OPPO Bluetooth Hoparlör modelini Avrupa pazarında satışa sunmadan önce Türkiye'ye getirdi.

Minimal tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo Bluetooth Hoparlör, şıklığını üzerindeki LED saat göstergesi ile tamamlıyor. Sadece 160 g ağırlıkla gelen hoparlör, 3 saatlik şarj süresiyle birlikte 8 saatlik de çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen hoparlörün kablosuz menzili 10 metreye kadar uzanabiliyor. Ürünün şarj girişi ise Type-C USB ile destekleniyor.







