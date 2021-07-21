Oppo Band, heyecan verici bir tasarımla gelmiyor. Ama rakipleriyle aynı çekiciliğe sahip. Bu fitness takipçisini, resmi iş kıyafetlerine ek spor salonunda ya da evde de kullanabilirsiniz. Cihaz, 40,4 mm x 17,6 mm x 11,95 mm ölçülerinde küçük bir gövdeyle geliyor. Arkada kalp atış hızı monitörü; ön tarafında ise net ve parlak 1.1 inç AMOLED ekrana yer alıyor. Ekranı dışarıda kullandığınızda biraz fazla karanlık olduğunu görebilirsiniz. Doğrudan güneş ışığı altında okumada zorluk çekebilirsiniz. Burada varsayılan olarak seçebileceğiniz beş farklı saat yüzü var. Ancak uygulama içinden daha fazlasını indirebilirsiniz. Ekranın dar ve dikey olması, metinlerin zaman zaman kesilmesine de neden olabiliyor. Bunun çoğu insan için bir sorun olması pek olası değil. Ancak hareket halindeyken bildirimleri okumada biraz zorlanabilirsiniz.

Oppo Band'ın tasarımı tamamen dokunmatik ekrana dayanıyor ve üzerinde herhangi bir düğme yok. Ekran duyarlı ve birkaç kullanımdan sonra hangi kaydırma işleminin sizi hangi menüye götürdüğünü hatırlamak kolay hale geliyor. Sizi temel menülere götüren iki temel eylem olan sola ve sağa kaydırmanın Oppo Band'in saat yüzünü değiştirmesi ise biraz sinir bozucu. Kayış, bir tür plastik olan TPU'dan (termoplastik poliüretan) yapılmış ve hafif mat bir yüzeye sahip. Aslında bu diğer birçok fitness takipçisinin kullandığı aynı malzeme. Giydiğinizde bileğinize tam olarak oturuyor. Giysilere veya mobilyalara takılmıyor. Oppo Band 5ATM'ye kadar suya dayanıklı. Dalış veya su sporlarında değil de duşta veya yüzmeye gittiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Fitness takipçisinin bandı, yumuşak ve esnek bir his ile rahat. Bağlama stili, onu sıkıştırmadan yerinde tutuyor. Dinlenme halindeyken kalp atış hızınızı ve SpO2'nizi takip etmek için, bandın gece boyunca takılması gerekiyor. Arkadaki optik sensörler ise ölçüm yaparken yeşil renkte yanıp sönüyor. Bandı bileğinize sıkıca takmış olsanız da belirgin bir ışık sızıntısı görebilirsiniz. Oppo Band'ı şarj etmek için izleyicinin gövdesini kayıştan çıkarmanız gerekiyor. Gövdenin alt kısmındaki altın iğneler USB üzerinden şarj olan küçük şarj istasyonuyla eşleşiyor. Oppo'ya göre, bilekliğin şarjı 12 gün gidebiliyor. Testlerimizde çok fazla fitness ve sağlık verisi takibi sonrasında 10 günlük sonuç aldık. Bileklik mesaj bildirimleri, kronometre, alarm, müzik çalma kontrolü ve telefonumu bul gibi birçok sunuyor. Bunların hepsi iyi çalışıyor, ancak dik ekran nedeniyle bunlardan gelen bildirimleri zaman zaman okumakta ve gezinmekte zorlanabilirsiniz.

Oppo Band, 12 farklı antrenmanı takip edebiliyor. Bunlar arasında koşma ve bisiklete binmeye ek kriket, badminton ve yoga da yer alıyor. Bileklik aktiviteleri doğru ve tutarlı takip edebiliyor. Fitness takibinden aldığınız verileri özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yalnızca yürümek için süreyi, kaloriyi, mesafeyi ve ortalama adım sıklığını görebilirsiniz. Zaman zaman, antrenmanları duraklatmak ve durdurmak zor gelebilir. Kaydırmanız, uzun basmanız ve ardından durdurmanız gerekebilir. GPS de iyi çalışıyor. Hareketi izlemek için üç eksenli hızlanma sensörünün ve kalp atış hızı için optik kalp atış hızı sensörünün yanı sıra, dahili bir optik SpO2 sensörü de var. Basitçe söylemek gerekirse, bu kanınızın oksijen doygunluğunu ölçebiliyor. Kalp atış hızı sensörü tarafından toplanan veriler sayesinde, derin ve hafif gibi farklı uyku aşamalarını tanımlayan genel uyku izleme verileri de doğruydu.

Oppo Band, Oppo HeyTap sağlık uygulamasıyla çalışıyor. Uygulamaya ilk kez bağlanmak sorunsuz ve kolay. Oppo Band gibi, uygulama basit ama ihtiyacınız olan her şeyi yapabiliyor. Renkli vurgularla temiz beyaz ve gri bir tasarıma sahip. Gösterge tablosunda kalp atış hızı, uyku ve antrenmanlar gibi önemli veriler içeren kutucuklar var. Bu bölümlerin her birinde, SpO2 okumalarınızı ve uykunuzu anlamanıza yardımcı olacak ayrıntılar ve egzersiziniz boyunca kalp atış hızı okumalarınızı gösteren grafikler de dahil olmak üzere ek bilgiler bulacaksınız. Uygulamada, kalan pil ömrü hakkında ayrıntıların yanı sıra sağlık, bildirim, saat yüzü özelleştirme seçenekleri gibi bölümler de var.

Oppo Band, şirketin ilk fitness takipçisi. SpO2, nefes egzersizleri ve kalp atış hızı izleme derken zindeliklerini takip etmek ve sağlık verilerini toplamak için uygun fiyatlı bir yol isteyenler için uygun bir giyilebilir cihaz denebilir.