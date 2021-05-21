Oppo’nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Air Türkiye’de satışa çıktı

Oppo Enco Air, moda ve ses kalitesi peşinde koşan gençler için özel olarak tasarlanmış. Kulaklık, yarı saydam kutusu tasarımı ve modaya uygun renk kombinasyonunu benimsiyor. Kulaklıklar, Enco serisi TWS kulaklık şarj bölmesinin şık şeklinden ilham almış. Mat doku, tüm kasanın doğal çakıl taşı gibi görünmesini sağlıyor. Mat kaplama, aynı zamanda sağlam bir tutuşa da yardımcı oluyor. Hazır yaz da gelmişken, kulaklık kutusunun üst kapağındaki yarı saydam bölme havalı bir görsel etkiye sahip. Kulaklığa sanki biraz ferahlık getirmiş gibi. Bu arada kulaklık iki farklı renkte geliyor. Bunlar beyaz ve siyah.

Hafif ve yarı saydam tasarımlı Enco Air’daki kulaklıklardan biri yalnızca 3,75 gram ağırlığında. İnsan kulağının kavisli tasarımına da uyarak rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Enco Air IPX4 sertifikasına da sahip. Böylece su sıçramalarına karşı koruma sağlanabilir.

Kulaklığa dokunarak veya basılı tutarak farklı işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, iki kez dokunduğunuzda şarkı; ona üç kez dokunduğunuzda ise Google Asistan açılıyor. Sesi açarken sol kulaklığa dokunup basılı tutarken, aynısını sağ kulaklıkta da yaparsanız ses kesiliyor. Günümüzde pek çok TWS kulaklık modelinde bu özelliği görmüyoruz.

Enco Air, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland'dan kablosuz kulaklıklar için 'Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası' alan ilk kablosuz kulaklık olarak duyuruldu. 12 mm kompozit titanyum sürücüler, AAC yüksek tanımlı ses kodlama, Oppo Blu-ray teknik uzman ekip ayarı, müzik dinlemek için Enco Air deneyimini daha iyi hale getiriyor. Oppo cep telefonu ailesine bağlanırken, hızlı bir bağlantı elde etmek için kulaklık kutusunu açmanız yeterli oluyor. Eşleşme o zaman tıpkı Apple AirPods gibi gerçekleşiyor. Bluetooth 5.2 yongası da burada eşleştirmede size yardımcı oluyor.

Ses konusunda burada vokal sesinin ayrıntılarını ve basları rahatlıkla hissedebilirsiniz. Müzikle iletilen duygu ve hikayeler burada gerçekten başarılı. Enco Air, sesli aramalar için çift mikrofonlu hüzmeleme teknolojisi ve AI derin arama gürültü azaltma algoritmasını da sahip. Her kulaklıkta, daha net ses çıkışı elde etmek için iki adet yerleşik yüksek hassasiyetli mikrofon bulunuyor. Aynı zamanda, gürültüyü bastırma yeteneği de iyi. İnsan sesini öne çıkarıp çevresel gürültüyü akıllıca bastırabiliyor. Sesli aramalar için kulaklıklardan birini de kullanabilirsiniz.

Kulaklık, müzik dinleme ve kablosuz aramalara ek olarak, kullanıcılara oyun oynarken 47 ms minimum gecikme deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.2’nin de desteğiyle açıkçası burada dizi izlerken videoların sesle senkronize olmaması, oyun donması, parazitlenme veya bağlantı kesilmesi sorunları yaşamadım.

Burada 10 dakikalık şarj 8 saatlik pil ömrü alınabiliyor. Tam şarjla da 24 saate kadar müzik çalabiliyor. Pil ömrü ne kadar uzun olursa, kullanıcının tekrar tekrar şarj etme konusunda endişelenmesine gerek yok. çünkü kulaklıklar, 4 saate kadar bağımsız olarak da müzik çalabiliyor. Bunlara ek kulaklıklı mikrofon setinin 2,5 saatlik bağımsız çağrı pil ömrü de var. Şarj kutusu çağrı için maksimum 15 saatlik pil ömrü sağlayabiliyor. Kulaklık şarj olma konusunda da gayet hızlı. Yaklaşık 1 saatte Enco Air'ı sıfırdan %100’e getirebilirsiniz. Bu sayede kullanıcılar, günlük işe gidip gelirken veya uzun mesafeli yolculuklarda pil endişesi olmadan yüksek kalitede müzik dinleyebilir.

Oppo Enco Air, Modaya uygun görünümü, yüksek tanımlı ses kalitesini ve ultra düşük gecikmeyi bir araya getiren giriş seviyesi gerçek bir kablosuz. Aynı zamanda gürültü azaltma ve pil ömrü açısından da iyi. Uygun fiyata gerçek bir kablosuz Bluetooth kulaklık isteyenler Oppo Enco Air'a bir göz atabilir.