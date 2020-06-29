Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı ortaya çıktı
Çin patent ofisinin veritabanında Oppo'nun yeni TWS kulaklığına ait bilgiler ortaya çıktı. Kulaklığın tasarım anlamında Oppo Enco W51 modeline benzediği söylenebilir.
29 Haziran 2020, Pazartesi 16:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Patentte ortaya çıkan siyah renk ve yuvarlak parlak hale, kulaklığa şık bir görünüm katıyor. Oppo’nun siyah dışında da renk seçenekleri sunması bekleniyor. Kulaklığın tasarımı netleşmiş olsa da patent detaylarında özelliklerine değinilmemiş.
Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesi beklenen ürün, suya ve toza dayanıklı bir yapıda olacak.
Aktif gürültü azaltma teknolojisine de sahip olması beklenen yeni Oppo kablosuz kulaklığın görüntülerine bakıldığında siyah renkte olduğu dikkat çekiyor.