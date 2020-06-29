Patentte ortaya çıkan siyah renk ve yuvarlak parlak hale, kulaklığa şık bir görünüm katıyor. Oppo’nun siyah dışında da renk seçenekleri sunması bekleniyor. Kulaklığın tasarımı netleşmiş olsa da patent detaylarında özelliklerine değinilmemiş.

Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesi beklenen ürün, suya ve toza dayanıklı bir yapıda olacak.

Aktif gürültü azaltma teknolojisine de sahip olması beklenen yeni Oppo kablosuz kulaklığın görüntülerine bakıldığında siyah renkte olduğu dikkat çekiyor.