Optikçiler dijital yorgunluğa odaklandı

HÜLYA ÇAYLAK

Dünya optik cam pazarının yüzde 17’sini elinde bulunduran Japonya merkezli Hoya, en büyük ikinci optik cam üreticisi olduğu global pazarda yeni teknolojilerle sektörü geliştirmeye odaklandı. 2020’de miyop (uzak nesneleri görememe) bir gözün sürekli artmasını engelleyecek ürünü piyasaya sürmeye hazırlanan Hoya, beş yıllık süreçte pazar liderliği hedeflediği Türkiye’de ise 2023’te 3 kat büyüyecek.

KULLANIM VE BİLİNÇ AZ

Türkiye’de gözlük kullanım oranları ve göz sağlığı bilincinin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu belirten Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, “Türkiye’de gözlük kullanım oranı yüzde 15-20 iken Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 50-60 arasında. Bu, Türkiye’de göz sağlığının iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Toplum göz sağlığı konusunda yeterince bilinçli değil. Göz muayenesi sıklığı çok düşük. Bu durum optik pazarı açısından büyük bir potansiyeli barındırıyor” dedi.

GÖZLÜK YAŞI 5’E DÜŞTÜ

Günlük 15 saati bulan dijital ekran kullanımının göz yorgunluğuna neden olduğunu söyleyen Çam, şöyle konuştu: “Toplumun yüzde 70’i birden çok dijital cihaz kullanıyor ve buna bağlı ‘dijital göz yorgunluğu’ yaşıyor. Reçete sayıları bu sebeple artış göstermeye başladı. Gözlük kullanım yaşı 5-6’ya kadar düştü. Dijitalleşme semptomlarını geliştirdiğimiz teknoloji ile en aza indiriyoruz. Ayrıca miyop bir gözün sürekli numarasının artmasını engelleyen teknolojimiz var. Bu da 2020’de tüketici ile buluşacak.”

CAM KALİTESİ ÖNEMLİ

Gözlük alımında bazı tavsiyeler veren Suat Çam, “Daha iyi bir görüş için cam kalitesi önemli. Camın ışık geçirgenliğine ve ultraviyole (UV) ışınları kesen teknoloji ile yapılmış olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca yapay ışıkları yansıtmayan camlar tercih edilebilir. Uzak ve yakın bir arada tercih edilecekse camda kanal geçişleri geniş olmalı. Çok ucuz çerçevelerde ise sağlığa zararlı vernikler olabilir” diye konuştu.

ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

52 ülkede faaliyet gösteren Hoya’nın 2015’te kurulan Türkiye’deki 52 ülkede faaliyet gösteren Hoya’nın 2015’te kurulan Türkiye’deki laboratuvarında yıllık 60 bin optik cam üretim adedine ulaşılıyor. Bu kapasiteyi 250 bin adete çıkaracaklarını belirten Suat Çam, şunları söyledi: “Yüzde 80’e yakın ürünü Türkiye’de üretebiliyoruz. Bu potansiyelimizi Ortadoğu, Körfez ve Kafkas gibi yakın coğrafyalarda kullanacağız. Hoya Türkiye yakın coğrafyaların üretim üssü olmaya aday.”