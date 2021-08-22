Aşk & İlişkiler Öpüşmeye nasıl başladık?

Öpüşmeye nasıl başladık?

Aşk & İlişkiler

Öpüşmeye nasıl başladık?

Her toplumun kültürüne bağlı olarak farklı öpüşme şekilleri görülebiliyor. Öpüşme eylemi son derece özel ve mahrem görülüyor. Peki dudaktan öpüşmeye ne zaman başladık? Neden sadece insanlarda görülüyor ve hayvanlarda görülmüyor? Öpüşmenin tarihçesine dair uzmanlar tarafından ortaya atılmış birkaç teori var.

22 Ağustos 2021, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi'nde antropoloji profesörü William Jankowiak, dudaktan öpüşmelerin sadece yüzde 46'sının romantik amaçlı olduğunu tespit etmiş. Ebeveynlerin çocukları öpmesi veya selamlaşma yöntemi olarak kullanılan bu tür öpüşmeler araştırmaya dahil edilmemiş. İnsanların öpme ihtiyacına ilişkin iki teori, doğuştan gelen bir özellik olarak bebekken dudak temasından hoşlanıyor olmamız fikrine dayanıyor. Bir teoriye göre, dudak temasını meme emmeye benzetiyor olabiliriz ve bu refleks herkeste doğuştan vardır. Diğer bir görüşe göre ise anneler ve çocukları dudaktan öpüşme yoluyla yakın bağ kurarlar. Bu, "ağızdan besin aktarma"ya dayanan bir olgudur.

Atalarımız muhtemelen bebeklerini kendi ağızlarında çiğnedikleri yiyeceklerle besliyordu. İnsana en yakın tür olan şempanzeler ve diğer büyük kuyruksuz maymunlar da bu şekilde davranıyor.

GİYSİ ETKİSİ

Bir başka teori ise dudakların çok hassas ve giysi ile örtülmemiş olmasını ileri sürüyor. Yani giyinme, öpüşmeye başvurmada önemli bir etken olabilir.

Jankowiak, "Ne kadar fazla giyinilmişse o kadar sık öpüşülüyor; aynı şekilde ne kadar az giysi varsa o kadar az öpüşme oluyor. İnsanlarda öpüşmenin öne çıkması veya geri planda kalması, duyumsallık ihtiyacının öpüşme dışında başka şekillerde de giderilmesine bağlı." diyor.

Yazar Sheril Kirsenbaum, dudaktan öpüşmeyen kültürlerde mahremiyet ihtiyacı başka yollardan gideriliyor.

Darwin'in söz ettiği bir Malay öpücüğü var: kadınlar yere çömeliyor, erkekler de üzerlerine eğilip kokluyor ve olası partnerlerinden koku numunesi almış oluyor.

Papua Yeni Gine'nin doğu kıyısı açıklarındaki Trobriand Adaları'nda aşıklar yüz yüze oturup birbirlerinin kirpiklerini ağızlarına alıyor. Kirshenbaum, bunun çoğumuza romantik gelmeyebileceğini ama onlar açısından işe yaradığını söylüyor.

Dudaktan öpüşme ve diğer öpme türlerinde önemli olan ise o anın yakından paylaşılmasıyla, tarafların birbirleri hakkında mahrem bilgiye sahip olmasıyla ilgili.

PARTNERİ KOKLAMA İHTİYACI

Dudakları birleştirip öpmek hemen hemen sadece insana özgü bir davranış. Peki, öpüşmek evrimsel bir amaca hizmet ediyorsa neden hayvanlar öpüşmüyor?

Partnerimizin yüzüne yaklaşma zorunluluğu duymamızın başlıca nedenlerinden biri, onları koklama ihtiyacındandır.

Koku ise beslenme tarzı, hastalık olup olmadığı, ruh hali gibi birçok konuda önemli bilgiler içerir.

Pek çok hayvanın koku alma duyusu bizden çok daha ileri olduğu için bizim kadar birbirlerine yaklaşmalarına gerek kalmıyor.


İlgili Haberler
İlk öpüşme anını harika yapmak için ipuçlarıÖpüşmeyle ilgili duymak istemeyeceğiniz 10 gerçek


Yazarlarımızdan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ve evliliğin tarihçesi
Mehmet Coşkundeniz
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Yüz germe mi? Yüz ger-me mi?
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
16 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Mavi Ay size şans getirsin
Öner Döşer
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Papatya Akdağ
Uyumlanamadığımda eksik mi oluyorum?
Papatya Akdağ
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir ilişkiye başlamadan önce kendinize sormanız gereken 6 soru