Dünya Öpüştüğü arkadaşının dilini kopardı

Öpüştüğü arkadaşının dilini kopardı

Dünya

Öpüştüğü arkadaşının dilini kopardı

ABD'de bir kadın, öpüştüğü arkadaşının dilinden yaklaşık 3 cm'lik bir parça kopardı. 52 yaşındaki kadın, gözaltına alındı.

02 Şubat 2020, Pazar 15:55 Son Güncelleme:
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ABD'nin Michigan eyaletinin en büyük kenti Detroit'te 52 yaşındaki Youlette Wedgeworth, öpüştüğü arkadaşının dilinden yaklaşık 3 cm koparmasının ardından gözaltına alındı. 68 yaşındaki adamı yatak odasında kanlar içinde gören polis, olay karşısında şoke oldu. Detroit Soruşturma Ofisi'nden Eric Smith, 27 yıllık meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Polis, ikilinin uzun süredir arkadaş olduğunu açıklarken, dili kopan kurban, gözaltındaki kadın flört ettiklerini söyledi. Kadın, adamla kendi rızasıyla öpüştüğünü, ancak kurban dilini ağzına soktuğunda 'durmasını' istediğini söyledi. Kadının iddiasına göre, adamın durmaması üzerine dilini ısırdı. Tedavi altına alınan adamın dili tekrar birleştirilip birleştirilmediği henüz bilinmiyor. 

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