Öpüşürken yapılan 9 hata
"Öpüşmek, romantizmin ve yoğun duyguları ifade etmenin harika bir yolu, aynı zamanda cinselliğin de vazgeçilmez unsurudur. Ancak öpüşürken yapılan pek çok hata da bulunuyor."
26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Unutmayın, öpüşmek de her şey gibi bir öğrenme deneyimidir. Aşağıda sıralayacağımız hatalara bir göz atın. Ama siz yine de hata yapmaktan korkmayın, anın tadını çıkarın.
İşte öpüşürken yapılan 9 hata…
Dili çok fazla kullanmak
Birçok insanın öpüşürken yaptığı en büyü hata dillerini tek aracı olarak kullanmak. Dilinizi kullanmak öpüşmenize tutku katar, doğru. Ancak aşırıya kaçmak anın büyüsünü bozabilir.
Yeniliklere kapalı olmak
Aynı kişiyi yıllardır öpüyorsanız yeni şeyler denemeniz gerekebilir. Sonuçta çeşitlilik hayatın baharatıdır. Öpüşürken ritminizi yükseltin, partnerinizin dudağını ısırın ya da onu hiç beklemediği bir yerde öpün.
Dudakları önemsememek
En iyi öpücükler yumuşacık ve pürüzsüz dudaklarla yapılandır. Kimse kupkuru dudakları öpmek istemez.
Ellerinizi kullanın
Dudaklarınız, öpüşmenin tek unsuru değildir. Öpüşürken ellerinizi kullanmayı da ihmal etmeyin. Partnerinizin sırtını okşayın, saçlarıyla oynayın, boynunu kavrayın ya da ellerinizi göğsüne koyun. Bu küçük dokunuşlar sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.
Ne beklediğinizi belli edin
Partnerinizin elleri devreye girdiğinde öpücüğe odaklanmak zor olabilir. Öpüşürken elleri kullanmak önemlidir ancak ne kadar ileriye gitmeniz gerektiğiniz ya da nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Aynı şey partneriniz için de geçerli. Eğer o an sadece öpüşme ile kalsın istiyorsanız bunu ona söylemelisiniz.
Nefes almayı unutmayın
Öpüşürken nefes almayı unutmak iyi değildir. Unutmayın, bir an için duraklamak, bilincinizi kaybetmekten daha iyidir.
Kötü nefes
Öpüşmeden önce nefesinizin taze olduğundan emin olmalısınız. Diş macunları, ağız çalkalama suları veya sakızlar bunun için var.
Özensiz olmayın
Tutkulu olmak farklı, özensiz olmak farklı şeydir. Bu ikisini sakın birbirine karıştırmayın. Öpüşürken tükürüklerinizi partnerinizin her yerine bulaştırmayın.
Aşırı tutku da zarar verebilir
Her öpücüğünüzün Hollywood prodüksiyonları gibi olmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Her öpüşme, muhteşem olmak zorunda değil. Fazla tutkulu olup her zaman en iyisini yapacağım diye kendinizi heba etmeyin. Sadece anın akışına kapılın ve tadını çıkarın.