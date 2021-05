Unutmayın, öpüşmek de her şey gibi bir öğrenme deneyimidir. Aşağıda sıralayacağımız hatalara bir göz atın. Ama siz yine de hata yapmaktan korkmayın, anın tadını çıkarın.

İşte öpüşürken yapılan 9 hata…

Dili çok fazla kullanmak

Birçok insanın öpüşürken yaptığı en büyü hata dillerini tek aracı olarak kullanmak. Dilinizi kullanmak öpüşmenize tutku katar, doğru. Ancak aşırıya kaçmak anın büyüsünü bozabilir.

Yeniliklere kapalı olmak

Aynı kişiyi yıllardır öpüyorsanız yeni şeyler denemeniz gerekebilir. Sonuçta çeşitlilik hayatın baharatıdır. Öpüşürken ritminizi yükseltin, partnerinizin dudağını ısırın ya da onu hiç beklemediği bir yerde öpün.

Dudakları önemsememek

En iyi öpücükler yumuşacık ve pürüzsüz dudaklarla yapılandır. Kimse kupkuru dudakları öpmek istemez.

Ellerinizi kullanın

Dudaklarınız, öpüşmenin tek unsuru değildir. Öpüşürken ellerinizi kullanmayı da ihmal etmeyin. Partnerinizin sırtını okşayın, saçlarıyla oynayın, boynunu kavrayın ya da ellerinizi göğsüne koyun. Bu küçük dokunuşlar sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

Ne beklediğinizi belli edin

Partnerinizin elleri devreye girdiğinde öpücüğe odaklanmak zor olabilir. Öpüşürken elleri kullanmak önemlidir ancak ne kadar ileriye gitmeniz gerektiğiniz ya da nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Aynı şey partneriniz için de geçerli. Eğer o an sadece öpüşme ile kalsın istiyorsanız bunu ona söylemelisiniz.

Nefes almayı unutmayın

Öpüşürken nefes almayı unutmak iyi değildir. Unutmayın, bir an için duraklamak, bilincinizi kaybetmekten daha iyidir.

Kötü nefes

Öpüşmeden önce nefesinizin taze olduğundan emin olmalısınız. Diş macunları, ağız çalkalama suları veya sakızlar bunun için var.

Özensiz olmayın

Tutkulu olmak farklı, özensiz olmak farklı şeydir. Bu ikisini sakın birbirine karıştırmayın. Öpüşürken tükürüklerinizi partnerinizin her yerine bulaştırmayın.

Aşırı tutku da zarar verebilir

Her öpücüğünüzün Hollywood prodüksiyonları gibi olmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Her öpüşme, muhteşem olmak zorunda değil. Fazla tutkulu olup her zaman en iyisini yapacağım diye kendinizi heba etmeyin. Sadece anın akışına kapılın ve tadını çıkarın.