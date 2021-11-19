Oral-B yapay zeka destekli diş fırçası Oral-B iO’yu duyurdu

Oral-B iO ile ilgili Ar-Ge çalışmaları altı yıldan uzun sürdü. Oral-B’nin mevcut teknolojisinden farklı olarak, Oral-B iO’da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor.

Kılların mikro titreşimlerinden sorumlu olan yeni bir manyetik tahriğin de eklendiği diş fırçasında 7 farklı fırçalama modu bulunuyor. Diş fırçası mobil uygulama üzerinden kullanıcılara fırçalama performanslarıyla ilgili geri bildirim de bulunabiliyor. Bluetooth desteğine de sahip olan diş fırçası, pili tam şarj edildiğinde 12,5 gün pil ömrü sunuyor. 3 saat gibi bir sürede şarj edilebilen diş fırçası, 145Hz hareket hızında çalışıyor.

Oral-B iO’nun özellikleri arasında şunlar yer alıyor: