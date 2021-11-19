Oral-B yapay zeka destekli diş fırçası Oral-B iO’yu duyurdu
Oral-B, en yeni teknolojilerine sahip şarjlı diş fırçası Oral-B iO'yu duyurdu. Diş fırçası kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendirebiliyor.
19 Kasım 2021, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oral-B iO ile ilgili Ar-Ge çalışmaları altı yıldan uzun sürdü. Oral-B’nin mevcut teknolojisinden farklı olarak, Oral-B iO’da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor.
Kılların mikro titreşimlerinden sorumlu olan yeni bir manyetik tahriğin de eklendiği diş fırçasında 7 farklı fırçalama modu bulunuyor. Diş fırçası mobil uygulama üzerinden kullanıcılara fırçalama performanslarıyla ilgili geri bildirim de bulunabiliyor. Bluetooth desteğine de sahip olan diş fırçası, pili tam şarj edildiğinde 12,5 gün pil ömrü sunuyor. 3 saat gibi bir sürede şarj edilebilen diş fırçası, 145Hz hareket hızında çalışıyor.
Oral-B iO’nun özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
- İnteraktif Ekran, fırça özellikleri ve kişiselleştirme arasında kolay gezinmeyi sağlıyor: Burada karşılama mesajları, fırçalama modları seçimi, dil ayarları ve fırça başlığını değiştirmek için hatırlatıcılar bulunuyor.
- Akıllı Basınç Sensörü, kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiriyor. Sensör, aşırı basınç durumunda kırmızı bir ışıkla uyarı veriyor ve kullanıcılar optimum temizleme basıncını uyguladığında sensör yeşil renkte yanıyor.
- Parlak ve manyetik şarj cihazı, neredeyse üç saate yakın bir hızda bir tam şarj sağlıyor. Fırça ekranında takibi kolay bir pil gücü göstergesi bulunuyor.
- Oral-B iO, mobil uygulamasındaki 3 boyutlu grafikler ve fırçadaki yapay zekayla desteklenen AI Brushing Recognition teknolojisine sahip. Böylelikle mobil uygulama, ağız içindeki tüm alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde yüz tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor.
- Görsel Zamanlayıcı, kullanıcıların şimdiye kadarki en iyi temizliğe ulaşması için kişiselleştirilmiş bir rehber görevi görüyor. Zamanlayıcı, her fırçalama seansının süresini takip ediyor. Böylece kullanıcılar, dişlerini diş hekimleri tarafından önerilen süre olan iki dakika boyunca fırçalayıp fırçalamadıklarını biliyor. Ekranda beliren gülen yüz simgeleri sayesinde kullanıcılar, hedefe ulaşıp ulaşmadıklarını anlayabiliyor.
BUNLARI DA OKUYUN