Yeni teklinin müjdesini veren Orçun Çıkmaz konuyla ilgili olarak "15 Aralık 2019 'da "Bize Takıl" adlı teklimi çıkardım. Geri dönüşler güzeldi. Yaşadığım şehirde gittiğim mekanlarda ve trafikteki arabalarda şarkımı duyuyordum. Bu hoş bir duyguydu hemen bunun verdiği gazla 2. düet şarkım Kafalara Bak'ı çıkardım. Şimdide "Çukur" adlı yeni teklimi çıkardım. Bu yolda elimden gelen gayreti göstereceğim." dedi.

Bronx takma adını kullanıyor

Orçun Çıkmaz internette neden Bronx adını kullandığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı, "Takma ad olarak BRONX ismini kullanıyorum. 16 yaşımda müzik yapmaya başladım. Bronx ismini kullanma sebebim, internetten yapmış olduğum araştırmalar sonucu Afrikalı vatandaşların ilk defa Rap müzik ürettikleri bir kasaba ismi olmasıydı. Hatta takma adım bir ara arkadaşlarımın dilinde alay konusu olmuştu. Buna rağmen bu ismi kullanmakta ısrarcıydım ve bana şans getirdiğini düşünüyorum" dedi