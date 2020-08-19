Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Güler'in Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

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