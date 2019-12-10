Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Ceren Özdemir kararı

Ordu’da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

10 Aralık 2019, Salı 13:50 Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Ceren Özdemir kararı

Ordu’da evinin önünde labinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı’na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.

İşte Güler'in paylaşımı:




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