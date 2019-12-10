Ordu’da evinin önünde labinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı’na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.

İşte Güler'in paylaşımı:











