Ordu-Giresun Havalimanı 6 ayda 500 bin yolcuyu aştı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Ordu-Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 91 bin 780, dış hat yolcu trafiği 2 bin 416, toplam yolcu trafiği ise 94 bin 196 oldu.

2019 yılı Haziran ayında Ordu-Giresun Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 658 oldu.

TOPLAM UÇUŞ TRAFİĞİ 682

Dış hatlar uçak trafiği 24 olmak üzere, toplam uçak trafiği 682'ye ulaştı. Aynı dönemde yük trafiği ise toplamda 771 ton olarak gerçekleşti.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 514 bin 110'a, uçak trafiği 3 bin 637'ye ulaştı. Yük trafiği ise 3 bin 606 ton oldu.

İHA