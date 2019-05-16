Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:56
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Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Bazı uçaklar ise Samsun Çarşamba ile Trabzon Havalimanı’na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

ORDU (AA)

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