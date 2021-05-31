Türkiye Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Türkiye

Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 23:52 Son Güncelleme:
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Ordu-Giresun Havalimanında bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan açıklama yaparak ihbarın asılsız olduğu ifade etti

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanında bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi. 

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Üstün yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

DHA

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