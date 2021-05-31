Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanında bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan açıklama yaparak ihbarın asılsız olduğu ifade etti

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanında bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Üstün yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

DHA



