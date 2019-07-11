Ordu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 12 Temmuz tarihinin ilk saatlerinde Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte sağanak görülebileceği, kıyı kesimlerde ise fırtına beklendiğine dikkat çekilerek, yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, taşkın, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı, gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşların uyarılması gerektiği belirtildi.

ORDU (İHA)