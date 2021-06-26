Türkiye Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

26 Haziran 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

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