Ordu ve Çukurova belediyelerinden Ceren Özdemir kararı

Ordu’da evinin önünde labinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı’na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.

İşte Güler'in paylaşımı:





Çukurova Belediyesi'nden karar

Ordu’da evinin bulunduğu apartman önünde öldürülen Ceren Özdemir’in (20) ismi, Çukurova Belediyesi'nin Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda oluşturulan müzik ve sanat atölyesine verilecek. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in sosyal medya hesabından, 'Ceren Özdemir’in hayali bir sahneye isminin verilmesiydi. Ailesi, okuldaki öğrenciler ve arkadaşları Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin sahnesine adının verilmesini istiyor. Ceren’in hayaline destek olalım. Tüm kamuoyunu duyarlılığına çağırıyorum' mesajını paylaştı. Erdem'in çağrısı üzerine harekete geçen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda oluşturulan müzik ve sanat Atölyesi’ne Ceren Özdemir isminin verileceğini açıkladı.

Bunun üzerine CHP PM Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden, "Güzel haber. Az önce Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin aradı ve Çukurova Bülent Ecevit Parkı’nda yer alan müzik ve sanat atölyesine sevgili Ceren Özdemir’in adının verileceğimi duyurdu. Adını ve sana yapılanları unutturmayacağız Ceren. Teşekkürler başkan" ifadelerini kullandı.







