Türkiye Ordu'da 1 hafta içinde 4 kişi sahte içkiden öldü

Ordu'da 1 hafta içinde 4 kişi sahte içkiden öldü

Türkiye

Ordu'da 1 hafta içinde 4 kişi sahte içkiden öldü

Ordu’da son 1 haftada sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 2 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

26 Aralık 2021, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
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Ordu dışından gelen sahte içki içtiği öğrenilen Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Muhtarı Nuri Güler, bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan Güler, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kentte son 1 hafta içerisinde sahte alkol nedeniyle ölüm sayısı da 4'e yükseldiği belirtildi. Daha önce de Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel ve Gökhan Tezlik, kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kentte sahte içki nedeniyle 2 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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