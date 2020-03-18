Dünya Orduda alarm verildi! Savunma Bakanı’nın testi pozitif çıktı

Orduda alarm verildi! Savunma Bakanı’nın testi pozitif çıktı

Dünya

Orduda alarm verildi! Savunma Bakanı’nın testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta, Rum Milli Muhafız Ordusu´da (RMMO) görevli 3 subayda koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, acil durum alarmı verildi. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, virüs çıkan bir subayla toplantılar yaptığı için evinde tecrite alındı.

18 Mart 2020, Çarşamba 19:18 Son Güncelleme:
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Kıbrıs Rum tarafında 3 ordu mensubu subayda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle orduda alarm verildi. Bunun üzerine Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve RMMO komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’e koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı. Subaylardan biriyle toplantı yapan ve temas eden Savunma Bakanı Angelidis test sonucunun pozitif olmasına rağmen evinde karantinaya alındı.

DHA

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