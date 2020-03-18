Orduda alarm verildi! Savunma Bakanı’nın testi pozitif çıktı

Kıbrıs Rum tarafında 3 ordu mensubu subayda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle orduda alarm verildi. Bunun üzerine Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve RMMO komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’e koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı. Subaylardan biriyle toplantı yapan ve temas eden Savunma Bakanı Angelidis test sonucunun pozitif olmasına rağmen evinde karantinaya alındı.

DHA